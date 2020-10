Tanti titoli da non perdere sono in arrivo su Infinity per soddisfare i gusti di tutti: da Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) e Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S, a A Quiet Place – Un posto tranquillo e La Dea Fortuna. E per le serie tv, in arrivo la quarta stagione di The Good Place e la quinta stagione di Chicago Med

CINEMA



Con protagonista Margot Robbie, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), già disponibile su Infinity in 4K, arriverà su Infinity Premiere dal 6 al 12 novembre. Quando il malvagio narcisista di Gotham Roman Sionis e il suo zelante braccio destro Zsasz prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Dal 13 al 19 novembre arriverà su Infinity Premiere Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S. Una nuova avventura per Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico Signor S che sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te dovranno impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.



Disponibile anche in 4K e interpretato da Rebel Wilson, Liam Hemsworth e Adam DeVine, Non è romantico? è in arrivo su Infinity Premiere dal 20 al 26 novembre. Natalie è un’architetta di New York che lavora sodo, ma senza successo, per farsi notare dai suoi superiori. Dopo un colpo in testa che le fa perdere i sensi, Natalie, che in amore è un’inguaribile cinica, si risveglia e scopre che la sua vita si è trasformata nel suo peggior incubo: una commedia romantica di cui è la protagonista femminile.

Il Diritto di Opporsi, basato su fatti realmente accaduti, sarà disponibile su Infinity Premiere dal 27 novembre al 3 dicembre. Già disponibile in 4k e interpretato da Michael B. Jordan e dai premi Oscar Jamie Foxx e Brie Larson, il film segue il giovane avvocato Bryan Stevenson e la sua storica battaglia per la giustizia: dopo essersi laureato ad Harvard, Bryan avrebbe potuto scegliere fin da subito di svolgere dei lavori redditizi ma, al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell’avvocatessa locale Eva Ansley.

Per tutti gli appassionati dell’orco verde più celebre, su Infinity sono in arrivo il terzo e il quarto capitolo della serie cinematografica: Shrek terzo dal 3 novembre e Shrek e vissero felici e contenti dal 4 novembre. Mentre dal 6 novembre sarà disponibile anche lo spin-off Il Gatto con gli stivali.



Le Regine del Crimine sarà disponibile su Infinity dal 4 novembre. Con protagoniste Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss, il film segue le vicende di tre casalinghe del quartiere di Hell’s Kitchen nel 1978, mogli di mafiosi mandati in prigione dall’FBI. Lasciate da sole a gestire gli interessi personali dei coniugi, le donne dovranno prendere in mano le azioni criminali della mafia irlandese, dimostrandosi inaspettatamente abili in tutto: dalla gestione del giro di racket, fino all’eliminazione – letterale – della concorrenza.

Dal 5 novembre, arriverà su Infinity A Quiet Place – Un posto tranquillo, con protagonisti Emily Blunt e John Krasinski. Una famiglia vive un’esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.



Sarà disponibile su Infinity dal 12 novembre Lost River, una storia oscura sull’amore, la famiglia e la lotta per la sopravvivenza di fronte al pericolo. Esordio alla regia di Ryan Gosling, il film vede nel cast la presenza di Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Iain De Caestecker e Matt Smith.

Interpretato da Joaquin Phoenix, che ha ottenuto il Premio Oscar come Miglior attore protagonista, Joker arriverà su Infinity dal 14 novembre. Disponibile anche in 4k, il film diretto da Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain: l’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui.



Dal 19 novembre sarà disponibile su Infinity Amici come prima, con Christian De Sica e Massimo Boldi: Cesare è lo stimato direttore di un hotel di lusso di Milano che però, con l’arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, viene licenziato da Luciana, la figlia dello storico proprietario dell’hotel. La prospettiva di uno stipendio allettante spinge Cesare, rimasto senza lavoro, a travestirsi da donna e candidarsi come badante per il padre di Luciana. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nascerà un’intesa perfetta.



Conta su di me, disponibile su Infinity dal 23 novembre, è un commovente racconto sulla gioia e la speranza per il futuro e sulla nascita di un’intensa amicizia tra Lenny, un trentenne scapestrato che pensa solo a divertirsi, e David, un quindicenne con una grave malformazione cardiaca la cui quotidianità ruota attorno a cliniche e sale operatorie.

Con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, La Dea Fortun è in arrivo su Infinity dal 25 novembre. Arturo e Alessandro sono una coppia da più di quindici anni ma nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria, la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.



Club Life sarà disponibile su Infinity dal 26 novembre. Johnny Dadon, un grintoso ragazzo di Brooklyn con dei grandi sogni nel cassetto, è stanco di vedere la bella vita passargli accanto mentre è alla guida della limousine del padre. Ma con quest’ultimo all’ospedale e i conti da pagare che si accumulano, è tutto quello che può fare per arrivare alla fine del mese. La vita di Johnny cambia drasticamente quando una notte incontra Mark Cohen, il re della vita notturna di New York.

SERIE TV



Dal 4 novembre arriverà su Infinity la seconda stagione completa di God Friended Me, andandosi ad aggiungere alla prima stagione già disponibile su Infinity. La serie è incentrata su Miles Finer, un ragazzo intelligente, ottimista e pieno di speranza che sogna di sfondare come autore e speaker di podcast sull’ateismo. La vita di Miles viene stravolta quando riceve una richiesta di amicizia su Facebook da un account di nome Dio.



La quarta e ultima stagione completa di The Good Place sarà disponibile su Infinity dall’8 novembre, andandosi ad aggiungere alla terza stagione già disponibile su Infinity. Con un cast d’eccezione come l’irresistibile Kristen Bell e il pluripremiato Ted Danson, nella quarta stagione i protagonisti sono finalmente pronti a superare i loro limiti terreni e accedere finalmente al “The Good Place”.



Per tutti i fan del più amato fisico teorico, Sheldon Cooper, gli ultimi undici episodi della terza stagione di Young Sheldon saranno disponibili dal 9 novembre con un episodio a settimana. Spin-off e prequel di The Big Bang Theory, la serie è incentrata sull’infanzia di Sheldon Cooper, un bambino fuori dal comune che, per le sue eccezionali doti nelle materie scientifiche, anziché frequentare la quarta elementare viene direttamente ammesso alle superiori, nella stessa classe del fratello maggiore Georgie. Su Infinity sono disponibili le prime due stagioni complete di Young Sheldon, oltre al cofanetto completo di The Big Bang Theory.



Dal 14 novembre sarà disponibile su Infinity la quinta stagione completa di Chicago Med, medical drama e secondo spin-off di Chicago Fire, in cui un coraggioso gruppo di medici e infermieri affronta casi complessi e forma impetuose relazioni nel pulsante pandemonio del nuovo centro traumi all’avanguardia di Chicago.