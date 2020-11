Per concludere l’anno all’insegna del grande cinema, su Infinity sono in arrivo tanti nuovi titoli: da Tenet in 4K e Deadpool 2, ai film d’animazione LEGO DC: Shazam! Magic and Monsters e Teen Titans GO! Il Film. Per le serie tv, in arrivo Prodigal Son, Bob Hearts Abishola, e la seconda stagione di Manifest e di Legacies

CINEMA



Basato su fatti realmente accaduti, Richard Jewell sarà disponibile su Infinity Premiere dal 4 al 10 dicembre, oltre che in 4K. Diretto da Clint Eastwood, il film racconta la storia di una guardia di sicurezza che riferisce di aver trovato il dispositivo dell’attentato dinamitardo di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo intervento salva numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, l’aspirante alle forze dell’ordine diventa il sospettato numero uno dell’FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della sua vita.

Con protagonista Margot Robbie, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), già disponibile in 4K, arriverà su Infinity Premiere dall’11 al 17 dicembre. Quando il malvagio narcisista di Gotham Roman Sionis e il suo zelante braccio destro Zsasz prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Dal 18 al 24 dicembre arriverà su Infinity Premiere Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S. Una nuova avventura per Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico Signor S che sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te dovranno impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.



Sarà disponibile su Infinity Premiere dal 25 al 31 dicembre la nuova avventura a mattoncini LEGO DC: Shazam! Magic and Monsters, in cui Superman, Wonder Woman, Batman e il resto della Justice League vogliono Shazam! nella loro squadra. Ma entrare a far parte della più grande squadra di supereroi del mondo è molto più difficile se vengono tutti trasformati in bambini.



Dal 1° dicembre, saranno disponibili in 4K su Infinity le due celebri trilogie cinematografiche fantasy basate sugli omonimi romanzi scritti da J. R. R. Tolkien e dirette dal regista neozelandese Peter Jackson: Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. La trilogia de Il Signore degli Anelli, composta da Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, Il Signore degli Anelli – Le due torri e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, è ambientata nel mondo immaginario della Terra di Mezzo e segue l’avventura degli hobbit Frodo Baggins e Samvise Gamgee, impegnati in una difficile missione per distruggere l’Unico Anello e quindi annientare il suo creatore, l’Oscuro Signore Sauron. La trilogia de Lo Hobbit (Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, Lo Hobbit – La desolazione di Smaug e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate) è un prequel ambientato sessant’anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli e narra le avventure dello hobbit Bilbo Baggins, convinto dallo stregone Gandalf il Grigio a seguire un gruppo di tredici nani guidati da Thorin Scudodiquercia nella loro impresa di reclamare la Montagna Solitaria al drago Smaug.



Owen Wilson ed Ed Helms interpretano i gemelli Kyle e Peter nel film 2 gran figli di…, in arrivo su Infinity dal 1° dicembre. I gemelli scoprono per caso di aver vissuto per tutta la vita vittime di una bugia. La foto di quell’uomo gentile sulle loro mantelle non è quella del padre, ma un’invenzione della madre per nascondere loro la verità: cioè che lei non sa chi sia il loro vero padre… Con solo un pugno di indizi, i fratelli decidono di cercare l’uomo misterioso in uno scatenato viaggio di scoperte e rivelazioni sulla loro madre, loro stessi e gli altri.



Disponibile su Infinity dal 2 dicembre, Nancy Drew e il passaggio segreto è un mistero elettrizzante in cui la sedicenne Nancy Drew si trasferisce insieme al padre a River Heights per iniziare una nuova vita. Ma per Nancy questa piccola città è incredibilmente noiosa. Ha voglia di emozioni e avventura, vuole lasciare il segno… e finalmente ne avrà l’occasione quando le verrà chiesto di risolvere il mistero che si cela dietro le attività paranormali che si svolgono presso la tenuta di Twin Elms.



Dal 3 dicembre sarà disponibile su Infinity Life of the Party – Una mamma al college, commedia interpretata dalla divertente Melissa McCarthy. Il film racconta la storia di Deanna, una casalinga che, dopo essere stata lasciata improvvisamente dal marito, decide di prendere in mano le redini della propria vita. Ma da dove ricominciare? Dal college ovviamente! Deanna si lascerà andare ai divertimenti della vita universitaria e scoprirà finalmente la sua vera identità.



Già disponibile in 4K, Teen Titans GO! Il Film è in arrivo su Infinity dall’11 dicembre. Ai Teen Titans sembra che tutti i più grandi supereroi abbiano un loro film e il leader Robin è intenzionato a risolvere la situazione per essere considerati come delle star anziché degli aiutanti. Con alcune idee stravaganti e una canzone nel cuore, i Teen Titans si dirigono verso Tinsel Town, certi di riuscire a realizzare il loro sogno. Ma quando il gruppo viene ingannato da un Super-Cattivo e dal suo diabolico piano per conquistare la Terra, le cose si mettono davvero male. La loro amicizia e il loro spirito di combattimento vengono meno, il loro stesso destino è messo in gioco!



Sequel del film cult diretto da Stanley Kubrick Shining (disponibile su Infinity anche in 4K nella sua extended edition), Doctor Sleep sarà disponibile su Infinity dal 13 dicembre, oltre che in 4K. Con protagonisti Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran, il film racconta la storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel in Shining. Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all’Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la “luccicanza”.

Dal 17 dicembre sarà disponibile su Infinity Deadpool 2, con protagonista Ryan Reynolds. In questo secondo capitolo, il supereroe più dissacrante della Marvel crea un nuovo team, l’X-Force, con l’obiettivo di proteggere un ragazzino da Cable, un mutante venuto dal futuro per ucciderlo.

L’amore criminale, con Rosario Dawson e Katherine Heigl, arriverà su Infinity il 27 dicembre. Tessa riesce faticosamente a gestire la fine del suo matrimonio quando l’ex marito si fidanza felicemente con Julia – portandola non solo a vivere nella casa che una volta avevano condiviso, ma coinvolgendola anche nella vita della loro figlia. Julia è convinta di aver trovato l’uomo dei suoi sogni, che la aiuterà a gettarsi alle spalle un passato difficile, ma la gelosia di Tessa assume presto una svolta patologica e niente e nessuno la fermerà nel trasformare i sogni di Julia in veri e propri incubi.



Diretto da Christopher Nolan, Tenet sarà disponibile su Infinity in 4K dal 29 dicembre. John David Washington interpreta il Protagonista che, armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, viene coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Nel cast anche Robert Pattinson e Elizabeth Debicki.

SERIE TV



La prima stagione completa di Prodigal Son è in arrivo su Infinity dal 1° dicembre. La serie segue le vicende di Malcolm Bright, uno psicologo criminale che utilizza il suo genio contorto per entrare nella mente degli assassini e aiutare il dipartimento di polizia di New York a risolvere casi. La miglior risorsa di Bright nella risoluzione dei crimini è il suo caro e vecchio padre, l’omicida ma stranamente affettuoso Martin Whitly, un noto serial killer che ha tolto la vita a più di 20 persone, alle cui competenze dovrà a malincuore fare appello.



La seconda stagione completa di Manifest sarà disponibile su Infinity dal 6 dicembre, andandosi ad aggiungere alla prima stagione già disponibile su Infinity. Nella serie, un aereo passeggeri scompare inspiegabilmente durante un volo transoceanico e, ancora più misteriosamente, ricompare cinque anni dopo essere stato dato per disperso in mare. Nonostante la perdita, familiari e amici dei dispersi voltano pagina, per poi scoprire che per i loro cari il tempo non è mai trascorso.



Dal 6 dicembre arriverà su Infinity anche la prima stagione completa di Bob Hearts Abishola, una storia d’amore che vede come protagonista un venditore di calze a compressione di mezza età di Detroit, il quale si innamora di un’infermiera nigeriana del reparto di cardiologia durante la convalescenza da un infarto e farà di tutto per conquistarla.



Sarà disponibile su Infinity dal 7 dicembre la seconda stagione completa di Legacies, spin-off della serie televisiva The Originals, a sua volta spin-off di The Vampire Diaries. La serie è ambientata a Mystic Falls e segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia del vampiro Klaus Mikaelson e di Hayley Marshall. La prima stagione completa di Legacies è già disponibile su Infinity.



Dal 20 dicembre arriverà su Infinity la terza stagione di A.P. Bio con un episodio a settimana, andandosi ad aggiungere alle prime due stagioni complete già disponibili su Inifnity. Quando Jack Griffin, studioso di filosofia ad Harvard, perde il lavoro dei suoi sogni, è costretto a tornare a Toledo, in Ohio, e lavorare come professore di biologia in un liceo. Quando si rende conto di avere a disposizione una classe piena dei migliori studenti, Jack decide di sfruttare i ragazzi a proprio vantaggio, mentre il preside Durbin cerca di tenere a freno il suo temperamento…



L’undicesima stagione completa di Will & Grace arriverà su Infinity dal 28 dicembre con le avventure, le storie e i momenti di vita degli amati protagonisti Will, Grace, Jack e Karen. La decima stagione completa della serie è già disponibile su Infinity.



A distanza di 13 anni dalla terza stagione, Kristen Bell torna a vestire i panni dell’investigatrice privata Veronica Mars. Dal 31 dicembre sarà disponibile su Infinity la quarta stagione completa della serie in cui, durante le vacanze di primavera, Neptune è sconvolta da una serie di omicidi che mettono a rischio il settore del turismo e la Mars Investigations viene assunta dai genitori di una delle vittime per trovare l’assassino.