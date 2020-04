In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon – Una commedia sul wrestling e non solo, con Shia LaBoeuf – Recensione

In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon: E’ l’anno della rivalutazione di Shia LaBoeuf: da attore difficile o poco impegnato a re del cinema Indie più recente; dopo l’autobiografico Honey Boy arriva sugli schermi con una storia di rivalsa, amicizia e crescita.

Zak (Zack Gottsagen) è un giovane uomo con la sindrome di Down, che fugge dalla casa di riposo per anziani in cui vive da quando ha perso la famiglia per andare a realizzare il suo sogno: far parte della scuola di wrestling di un lottatore della Florida. Nel suo viaggio incontrerà Tyler (Shia LaBeouf), sofferente per la morte del fratello di cui si sente responsabile, e in lotta con il mondo e con se stesso.

Cosa funziona In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon

Il film di Tyler Nilson e Michael Schwartz ha delle chiare radici nel cinema indipendente americano di maggior successo: è una storia on the road che ha come protagonisti due falliti, non certo due eroi, come ci hanno fatto vedere anche Little miss sunshine e Captain Fantastic. Il loro viaggio è attivato da un sogno, una missione, o una passione, e niente e nessuno si può mettere tra loro e la realizzazione, anche a costo di essere delusi.

L’elemento in più di questo film è il suo protagonista: Zak, interpretato da Zack Gottsangen, che esordisce come protagonista in una storia che i registi gli hanno cucito addosso. La disabilità non è nascosta, non è addolcita, è un dato di fatto. Zack e Zak sa di essere diverso, o meglio, di avere reazioni e caratteristiche diverse dal comune, ma sa soprattutto ciò che vuole dalla vita. Il suo personaggio che si lancia verso la vita si oppone perfettamente a quello interpretato da Shia LaBoeuf, che dalla vita preferirebbe ritirarsi. Lo spirito nichilista dell’uno si unisce allo spirito vitale dell’altro, generando la storia.

Un buon terzo elemento è il personaggio di Dakota Johnson, l’assistente sociale, che capisce anche grazie a Tyler che Zak non è solo un paziente da controllare.

Perché non guardare In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon

Il film non nasconde affatto a chi si rivolge. E’ stato presentato (e ha vinto il premio del pubblico al Festival SXSW del 2019) ha tutte le caratteristiche del film indie classico: protagonisti che sono dropout della società, musica ammiccante, situazioni al limite dell’assurdo. Ciò non toglie la sua forza nel portare in scena un protagonista mai visto in questo modo. Senza la benevolenza che di solito circonda la disabilità.