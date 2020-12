Il Primo Re – Scopri la Limited Edition in Bluray – Recensione e Video Unboxing

Il Primo Re: Con l’arrivo di Romulus, serie TV di Sky che condivide le medesime ambientazioni e tema, torna nei negozi il bluray disc del bellissimo film di Matteo Rovere con protagonisti Alessio Lapice e Alessandro Borghi, nei panni rispettivamente di Romolo e Remo. Edizione da collezione limitata in formato combo (Bluray+DVD) con slipcase e booklet da collezione.

Due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi. Un legame fortissimo, destinato a diventare leggenda. Se vuoi scoprire di più sul film leggi la nostra recensione.

La nuova versione Bluray prodotta e distribuita da Eagle Pictures, su licenza 01 Distribution, vede la presenza del vecchio disco di 01/Rai Cinema con l’aggiunta per l’occasione del logo Eagle sull’artwork del disco e al suo avvio. Il menù, il set audio e gli extra sono i medesimi del passato.

Guarda il nostro video Unboxing

Sono stati mantenuti quindi i pregi e i difetti della precedente edizione. Girato completamente in digitale, il quadro video de Il Primo Re nella sua trasposizione domestica risulta solido, definito, dettagliato e convincente per gran parte della sua durata. Solo in alcune scene più scure, soprattutto in quelle girate in notturna, mostra il fianco ad alcuni artefatti sui neri.

Sul versante audio troviamo una fenomenale dotazione di tracce per un ascolto in 5.1 e addirittura 7.1 DTS HD Master Audio, entrambe risultano potenti e cristalline nel sottolineare ogni momento. Presente anche una codifica in 2.0 per godere della visione del film anche in cuffia. Vi ricordiamo che il film è recitato in proto-latino e non esiste una versione con doppiaggio italiano. Abbiamo i sottotitoli in italiano, Inglese e Latino.

Discreto il comparto dei contenuti speciali, ovviamente gli stessi del passato, che vedono l’aggiunta di un booklet con preziose informazioni sulle location, scenografia e commento alla ricostruzione storica, il tutto accompagnato da bellissime illustrazioni estratte dagli storybord e art concettuali. All’interno della confezione anche il DVD del film.