Il giovane Darwin – In Libreria dal 5 Novembre con Tunué

Il giovane Darwin: Un viaggio che cambierà la scienza e la storia dell’umanità. Dal 5 Novembre in libreria e fumetteria con Tunué nella collana Tipitondi.

Una lettura per tutti gli spiriti curiosi e affamati di conoscenza. Il giovane Darwin di Fabien Grolleau e Jérémie Royer è la storia del padre della teoria dell’evoluzione che cambierà la nostra percezione del mondo. Il 18 giugno 1858 Charles Darwin è nel suo ufficio e sta ultimando il libro, L’origine delle specie, alla presenza dei suoi bambini che giocano. Incuriositi, i figli gli chiedono una storia, e Darwin torna indietro al 1831, al viaggio che cambiò le sorti della ricerca scientifica sulla selezione naturale, l’evoluzione e l’origine della specie. Il giovane Darwin non è, però, solo un libro di scienza ma un graphic novel ricco di divertimento, magia del viaggio, avventura.

IL GIOVANE DARWIN

Tunué, 2020 Collana «Tipitondi» cm 16,8×24

pp. 176 a colori, cartonato Euro 16,90

ISBN 978-88-6790-3986

IL LIBRO

Il giovane Charles Darwin, impaziente di imbarcarsi per il viaggio della sua vita, prende posto sulla HMS Beagle. La spedizione verso terre lontane e ricche di promesse sarà piena di prove. Mentre le sue scoperte sulla flora e la fauna lo colmano di ammirazione e confusione, la frequentazione di schiavisti lo spinge a mettere in discussione i valori morali dei suoi contemporanei.

GLI AUTORI

Fabien Grolleau. Nato nel 1972 scrive e disegna ma è soprattutto uno sceneggiatore con all’attivo svariati progetti e serie tv.

Jérémie Royer. Classe 1979, dopo il fumetto sulla vita del pittore e ornitologo Audubon rinnova la sua collaborazione con Grolleau per questo graphic novel su Darwin.