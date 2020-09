Il Diritto di Opporsi – Recensione del Bluray del film

Il Diritto di Opporsi: Disponibile dal 10 settembre in DVD e Bluray, il film con protagonisti Michael B. Jordan e i premi Oscar Jamie Foxx (“Ray”, “Baby Driver – Il genio della fuga”, “Django: Unchained”) e Brie Larson (“Room”, “Short Term 12” e “Captain Marvel”). Leggi la recensione in anteprima del Bluray prodotto e distribuito da Warner Bros. Home Entertainment.

Basato sulla vera storia, potente e stimolante, del giovane avvocato Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) e la sua storica battaglia per la giustizia.

Dopo essersi laureato ad Harvard, Bryan avrebbe potuto scegliere fin da subito di svolgere dei lavori redditizi. Al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere delle persone condannate ingiustamente, o che non avevano una rappresentanza adeguata, con il sostegno dell’attivista locale Eva Ansley (Brie Larson).

Il vero Bryan Stevenson e Michael B. Jordan

Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter McMillian (Jamie Foxx), che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano la sua innocenza, e il fatto che l’unica testimonianza contro di lui è quella di un criminale con un movente per mentire.

Negli anni che seguono, Bryan, si ritroverà in un labirinto di manovre legali e politiche, di razzismo palese e sfacciato, mentre combatte per Walter, e altri come lui, con le probabilità – e il sistema – contro.

Il premiato regista Destin Daniel Cretton (“Il castello di vetro“, “Short Term 12“) ha diretto, con solidità e senza conclamati pietismi, un cast di stelle internazionali in un film da lui co-scritto, tratto dal pluripremiato best-seller di memorie ad opera di Bryan Stevenson.

Opera mai come in questo momento, attuale e meritevole di attenzione. Capace di delineare con solerte realtà e semplicità, il tema del razzismo e la brutale piaga della condanna a morte. Se volete conoscere qualcosa di più sul film vi rimandiamo alla nostra recensione.

Prodotto e distribuito da Warner Bros. Home Entertainment, il Bluray de Il Diritto di Opporsi, mostra un quadro tecnico all’altezza e circa 34 minuti di contributi di approfondimento tra gli extra.

La trasposizione domestica dal punto di vista visivo è praticamente perfetta. Il quadro è granitico, solidissimo nel delineare l’ottimo dettaglio e la definizione di ogni piccolo particolare sulla scena. Non abbiamo notato grossolani errori neanche sulle scene più scure.

Il versante audio si avvale di una traccia in 5.1 Dolby Digital per il buon doppiaggio italiano. Più che gustosa per godere del film nella nostra lingua. Altro spessore per la codifica originale in inglese, offerta in Dolby Atmos TrueHD.

Breve ma interessante il reparto dei contenuti speciali con circa 26 minuti di approfondimento.