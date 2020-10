I Laureati di Leonardo Pieraccioni restaurato ad Alice nella Città con Infinity

In occasione dei 25 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche, la versione restaurata della pellicola sarà disponibile su Infinity dal 21 ottobre.

I Laureati, esordio alla regia dell’attore, regista e sceneggiatore Leonardo Pieraccioni, arrivò nelle sale nel 1995 e quest’anno, in occasione dei 25 anni dall’uscita, Infinity celebra la famosa pellicola presentando in anteprima la versione restaurata del film alla 18esima edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre. Per l’occasione, l’attrice Maria Grazia Cucinotta sarà ospite speciale ad Alice nella Città.

“Siamo davvero felici di poter presentare I Laureati, il nuovo progetto di restauro di Infinity, ad Alice nella Città”, ha dichiarato Pablo Falanga, Direttore Commerciale di Infinity. “Sarà un’occasione per far scoprire, o riscoprire, alle nuove generazioni e non solo, un film cult che, così come 25 anni fa, appassionerà il pubblico di tutte le età”.

Dopo Borotalco, Mediterraneo e L’Allenatore nel Pallone, già disponibili sulla piattaforma nella versione restaurata, I Laureati rappresenta il quarto progetto di restauro di Infinity, che ha così rinnovato ancora una volta il proprio impegno nella valorizzazione del grande cinema italiano e internazionale, rendendolo accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Nel film, Leonardo, Rocco, Bruno e Pino sono quattro trentenni abbondantemente fuori corso che vivono nello stesso appartamento nella periferia di Firenze. I quattro cercano di conseguire la laurea non certo per loro desiderio, ma per volontà delle rispettive famiglie. Come se non bastasse, a distrarre i quattro amici dallo studio arriva anche la bellissima Letizia…

La versione restaurata de I Laureati, interpretato da Leonardo Pieraccioni insieme a Rocco Papaleo, Gianmarco Tognazzi, Massimo Ceccherini, Maria Grazia Cucinotta e Alessandro Haber, sarà disponibile su Infinity dal 21 ottobre.