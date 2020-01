Hunters, il trailer definitivo della serie Amazon con Al Pacino

Amazon Prime ha rilasciato, nelle scorse ore, l’ultimo trailer ufficiale e definitivo dell’attesissima serie Hunters con protagonista Al Pacino.

Un attore che, ovviamente, non ha alcun bisogno di presentazioni e che recentemente abbiamo avuto modo di ammirare, ancora una volta sconfinatamente, nel suo pregevole cammeo di C’era una volta a… Hollywood e soprattutto nel mirabile The Irishman di Martin Scorsese per cui, dopo le sacrosante, da lui ottenute nomination ai Golden Globes e agli Screen Actors Guild Awards, potrebbe con assoluta probabilità ricevere anche la candidatura come migliore attore non protagonista ai prossimi Oscar.

Hunters debutterà il 21 Febbraio sulla piattaforma di streaming Amazon Prime ed è una serie di ben dieci episodi prodotta da Jordan Peele, acclamato regista di Scappa: Get Out e di Noi.

In Hunters si narra la vicenda di vari cacciatori di nazisti che vivono nella cupa New York del 1977. Un gruppo di eterogenee persone pronte a smascherare e combattere, agguerritamente e intrepidamente, alcuni pericolosi ufficiali fervidamente aderenti alle più bieche teorie di Hitler, i quali in gran segreto stanno cospirando al fine di creare il quarto Reich.

Nel cast, oltre al succitato Al Pacino nei panni di Meyer Offerman, abbiamo Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin.