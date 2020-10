Horror Maniacs e DC Collection, i nuovi Mega Box Set di Warner Bros.

Dal 13 ottobre, l’iconica collana “Warner Bros. Horror Maniacs” si arricchisce di 5 nuovi terrificanti titoli capaci di spaziare tra le mille sfaccettature del genere, da “IT Capitolo Due” e “La Llorona – Le lacrime del male”, passando per “Nightmare – Dal Profondo della notte” e “Poltergeist – Demoniache presenze”, fino ad “Annabelle 3”. Tutti questi nuovi titoli saranno disponibili in DVD e Blu-Ray con speciali grafiche inedite ispirate ai grandi classici del cinema dell’orrore.

Sempre il 13 ottobre, per celebrare la Collana, uscirà, in esclusiva per Amazon, il prezioso Cofanetto Horror Maniacs Collection in edizione limitata numerata (in sole 550 copie), che include 8 film in formato blu-ray: IT (2017), IT capitolo 2, The Conjuring – L’Evocazione, Nightmare – Dal Profondo della Notte (1984), Poltergeist – Demoniache Presenze, Shining – Extended Edition, Venerdì 13, L’Esorcista – Versione cinematografica originale e Versione integrale (2 dischi). All’interno anche 9 Art Card che riproducono le bellissime grafiche illustrate dei film e che possono essere assemblate per creare un poster di misure 40×50.

Il cofanetto è disponibile solo su Amazon.

Non è finita qui, dal 13 ottobre in arrivo anche l’atteso super cofanetto “DC 8 Film Collection Box Set”, in edizione limitata e numerata (per un totale di 550 copie). Faranno parte del cofanetto 8 film in edizione Blu-Ray: “Batman v Superman”, “Wonder Woman”, “Aquaman”, “Shazam!”, “Suicide Squad”, “Justice League”, “L’Uomo d’Acciaio”, “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)”. Ad impreziosire questa edizione limitata, anche 9 Art Card che celebrano i personaggi DC nelle più belle città italiane, realizzate in collaborazione con Panini Comics dai più grandi comic authors italiani (tra cui spiccano Wonder Woman a Verona, firmata da Milo Manara e Harley Quinn a Venezia di Giorgio Cavazzano).

Le 9 Art Card, che possono essere assemblate per creare un poster di misure 40×50, ritraggono:

Wonder Woman – Artista: Milo Manara (Verona)

Aquaman – Artista: Emanuela Lupacchino (Polignano a Mare)

Batman/Superman – Artista: Simone Bianchi (Firenze)

Harley Quinn – Artista: Giorgio Cavazzano (Venezia)

Justice League – Artista: Lelio Bonaccorso (Agrigento)

Superman – Artista: Gabriele dell’Otto (Roma)

Batman – Artista: Lee Bermejo (Modena)

Shazam – Artista: Giovanni Timpano (Bologna)

Card con Logo DC

