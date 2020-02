Le uscite Home Video di Febbraio di Mustang Entertainment

Un mese ricco di novità quello di Mustang Entertainment, a partire dalle nuove edizioni restaurate di due capolavori di Federico Fellini: Lo sceicco bianco, film d’esordio del maestro riminese, con Alberto Sordi (edito nella collana La Cineteca di Gianni Canova, dal 18 febbraio) e Ginger e Fred con Giulietta Masina e Marcello Mastroianni (ed. CG Entertainment/Grimaldi Film, dal 18 febbraio). Imperdibili gli altri classici di questo mese: il doppio Dvd della versione integrale di Ludwig di Luchino Visconti (ed. Mustang, dal 4 febbraio), la nuova versione da master in alta definizione di Totò e Marcellino, la toccante commedia con Pablito Calvo, interprete di Marcellino pane e vino (ed. Mustang, dal 4 febbraio), e Marisa la civetta del maestro Mauro Bolognini (ed. CG Entertainment/Surf, dal 18 febbraio).

Approdano in home video: la commedia sentimentale Il mio profilo migliore di Safy Neboddu con il premio Oscar Juliette Binoche (ed. Mustang/I Wonder, dal 4 febbraio); Il colpo del cane di Fulvio Risuleo con Edoardo Pesce, Silvia D’Amico, Daphne Scoccia, rocambolesca commedia tinta di giallo con protagonisti due improbabili dog sitter (ed. CG Entertainment/Vision dal 4 febbraio); di grande attualità il pluripremiato e acclamato doc-green La fattoria dei nostri sogni di John Chester (ed. CG Entertainment/Teodora dal 4 febbraio); sul delicato rapporto tra uomo e natura debutta in home video anche il film vincitore del premio di distribuzione CG Entertainment-Cinemaitaliano.info al Festival dei Popoli La regina di casetta di Francesco Fei (ed. CG Entertainment/Popoli doc, dal 18 febbraio); Carlo Sironi ha firmato la regia di uno dei film più apprezzati film dell’ultimo Festival di Venezia, Sole opera vincitrice del Premio FEDIC e del Premio NUOVOIMAIE Talent Award (ed. CG Entertainment/Officine Ubu, dal 18 febbraio).

Tra le riscoperte di questo mese segnaliamo: per la collana “L’Italia di Carlo & Enrico Vanzina” a cura del professore e critico Rocco Moccagatta, Tre colonne di cronaca diCarlo Vanzina con Gian Maria Volonté e Sergio Castellitto, l’edizione è accompagnata da un’introduzione al film di Moccagatta e da un’intervista esclusiva ad Enrico Vanzina (ed. Mustang, dal 4 febbraio); la commedia cult Good Bye Lenin! di Wolfgang Becker, per la prima volta anche in Blu Ray (ed. CG Entertainment/Satin, dal 18 febbraio); il thriller di Wolfgang Peterson con Clint Eastwood e John Malkovich, Nel centro del mirino (ed. CG Entertainment/Sony HE, dal 4 febbraio).

SEGUE SOTTO LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 4 E 18 FEBBRAIO

4 Febbraio

18 Febbraio