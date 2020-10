HODTV – L’Halloween della prima piattaforma Horror

Dal Brian Austin Green di Beverly Hills 90210 ai nazi zombie italiani: l’Halloween da paura di HODTV!

HODTV, la più grande e la più fornita piattaforma streaming interamente dedicata ai generi horror e thriller, si prepara ad un vero e proprio Halloween da paura!

Prodotto della Società HOUSE OF DISASTER Production & Entertainment srl di Elena Maraniello e Sergio Mitrione, HODTV.NET propone infatti nuovi e terrorizzanti inediti appena aggiunti alla sua già ricchissima library, autentico punto di riferimento per tutti gli amanti dell’horror on demand.

Si comincia con il raccapricciante risveglio in bara della protagonista di Laid to rest di Robert Hall, nel cui cast abbiamo la Lena Headey della serie tv Il trono di spade, e gli omicidi del sequel Chromeskull – Laid to rest 2, firmato dal medesimo regista e interpretato nientemeno che da Brian Austin Green, ovvero il David Silver del popolare telefilm Beverly Hills 90210.

E, se Altar di Matt Sconce s’immerge nel paranormale nel raccontare ciò in cui si imbattono alcuni ex compagni di college perdutisi tra le montagne della Sierra Nevada, What goes around di Sam Hamilton inscena l’innamoramento di una timida studentessa universitaria nei confronti di colui che potrebbe essere un serial killer.

Mentre gli amanti dei thriller psicologici potranno trovare pane per i loro denti in Crawl di Paul China e Patient 7 di Danny Draven, quest’ultimo interpretato dal Michael Ironside che i fan degli extraterrestri Visitors conoscono molto bene.

Possessioni demoniache, infine, in Paper wasps di Paul Moore, ma le novità “da paura” di HODTV non si esauriscono il 31 Ottobre 2020, in quanto, per coloro che volessero continuare a festeggiare anche il giorno dopo accanto alla zucca illuminata, dal 1 Novembre saranno disponibili sulla piattaforma cinque titoli targati Koch Media.

Si andrà da Alien abduction di Marty Beckerman, per i patiti dei brividi fantascientifici, agli orrori a episodi del collettivo V/H/S 2.

Per concludere con il già cult Sinister di Scott Derrickson, l’epidemia di Dead within di Ben Wagner e i morti viventi in uniforme nazista di Zombie massacre 2: Reich of the dead, diretto a quattro mani dagli italiani Luca Boni e Marco Ristori.

Con 10000 utenti iscritti da tutto il mondo e un catalogo che vanta oltre 300 titoli di ogni nazionalità, quindi, HODTV.NET continua quindi a portare avanti con successo il proprio obiettivo di soddisfare le esigenze dei fan del genere.

I dispositivi dove poter trovare e vedere HODTV.NET sono Samsung, Android Tv, Amazon Fire Tv, ChromeCast, Android e IOS.