Per iniziare il nuovo anno con la giusta dose di cinema e serie tv, Infinity propone una selezione dei migliori titoli per soddisfare tutte le esigenze. Dalle avventure d’animazione Cattivissimo Me 3 e Smallfoot: Il mio amico delle nevi a Cafè Society. E per le serie tv, in arrivo La Verità sul Caso Harry Quebert e la seconda stagione di Young Sheldon.

CINEMA

Sarà disponibile su Infinity dal 4 gennaio il film d’animazione Smallfoot: Il mio amico delle nevi che rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva, quando un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili la presenza di qualcosa che pensava non esistesse: l’essere umano. Una storia sull’amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta, perfetta per grandi e piccini.

Cattivissimo Me 3 sarà disponibile su Infinity dal 6 gennaio, continuando a raccontare le nuove avventure di Gru, Lucy, delle adorabili bambine — Margo, Edith e Agnes — e dei Minions. Dopo essere stato licenziato dalla Lega degli Anti Cattivi per aver fallito nella cattura dell’ennesimo villain che minacciava l’umanità, Gru si ritrova nel bel mezzo di una crisi d’identità. Quando un misterioso sconosciuto si presenta informandolo di avere un gemello perso da tempo, un fratello che spera disperatamente di seguire le orme del cattivissimo gemello, l’ex super-villain riscoprirà quanto sia bello essere cattivi.

Scritto e diretto da Woody Allen, Café Society arriverà su Infinity dal 9 gennaio. Il film segue il viaggio di Bobby Dorfman dal Bronx, dove è nato, a Hollywood, dove si innamora, per poi tornare nuovamente a New York, in cui viene travolto nel mondo vibrante della vita dei locali notturni dell’alta società degli anni ‘30. Con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart e Blake Lively, Café Society racconta una storia profondamente romantica sui sogni che non muoiono mai.

Con protagonista Charlize Theron, Atomica bionda sarà disponibile su Infinity dal 13 gennaio: il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton, gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival per districarsi nel più letale gioco di spie.

Dal 28 gennaio arriverà su Infinity Mine: Mike, un tiratore scelto dei marines, viene inviato segretamente nel deserto per uccidere un pericoloso terrorista, assieme a Tommy, compagno e amico di sempre. Durante la missione qualcosa non funziona e i due soldati si perdono in una tempesta di sabbia, restando isolati dal comando. Alla ricerca di una via di fuga, i due finiscono in un campo minato e Mike calpesta accidentalmente una mina mentre il compagno viene dilaniato. Bloccato nel mezzo del deserto, in campo nemico e senza rifornimenti, dovrà cercare di sopravvivere.

SERIE TV

Dal primo gennaio, arriverà su Infinity La Verità sul Caso Harry Quebert, con protagonista Patrick Dempsey. La serie racconta la storia di Harry Quebert, un professore di letteratura contemporanea e scrittore di grande successo che viene improvvisamente accusato di aver ucciso una ragazza di quindici anni, con la quale aveva avuto un’intensa relazione in gioventù.

In arrivo il primo gennaio anche la seconda stagione completa di Young Sheldon, andandosi ad aggiungere alla prima stagione, già disponibile su Infinity. La serie spin-off di The Big Bang Theory è incentrata sull’infanzia del fisico teorico più amato: Sheldon Cooper.

La prima stagione completa di Proof sarà disponibile su Infinity dal 17 gennaio. La serie segue le vicende della dottoressa Carolyn Tyler, un brillante chirurgo che, dopo la morte di suo figlio adolescente, il divorzio dal marito e un pessimo rapporto con sua figlia, viene persuasa da Ivan Turing, un inventore tecnologico e miliardario con il cancro, a indagare su casi soprannaturali di reincarnazione, esperienze di morte apparente e fantasmi, nella speranza di trovare prove che la morte non sia definitiva.

Dal 20 gennaio arriverà su Infinity anche la prima stagione di God Friended Me, incentrata su Miles Finer, un ragazzo intelligente, ottimista e pieno di speranza che sogna di sfondare come autore e speaker di podcast sull’ateismo. La vita di Miles viene stravolta quando riceve una richiesta di amicizia su Facebook da un account di nome Dio.

Arriverà su Infinity dal 24 gennaio la prima stagione completa di Legacies, spin-off della serie televisiva The Originals, a sua volta spin-off di The Vampire Diaries. La serie è ambientata a Mystic Falls e segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia del vampiro Klaus Mikaelson e di Hayley Marshall. La seconda stagione di Legacies sarà disponibile dal 2 gennaio con un episodio a settimana.

In arrivo il 17 gennaio la seconda stagione di Manifest, con un episodio a settimana, andandosi ad aggiungere alla prima stagione, già disponibile su Infinity. Un volo sparisce misteriosamente dai radar per riapparire dopo cinque anni e mezzo, mentre per i passeggeri sono trascorse solo poche ore. Tutti tornano alla loro vita, ma nulla sarà come prima.