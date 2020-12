Galveston – Recensione del Bluray del film con Ben Foster e Elle Fanning

Galveston: Dopo la veloce uscita in sala nel mese di agosto e la conseguente disponibilità a noleggio sulle piattaforme digitali, il bel film di Mélanie Laurent, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2010 scritto da Nic Pizzolatto, è ora disponibile in DVD e Bluray con Eagle Pictures per Movies Inspired.

Roy (Ben Foster) si occupa di recupero crediti e, occasionalmente, fa il killer. Il suo capo lo vuole morto. Fuggire a Galveston, Texas, è l’unico modo per salvarsi. Quando si imbatte nella giovane prostituta Rocky (Elle Fanning) e nella sua sorellina, la fuga attraverso gli Stati Uniti diventa un viaggio a tre in cerca di una nuova vita.

Alla sua quarta regia di un lungometraggio cinematografico la bella Mélanie Laurent, sceglie un racconto di Nic Pizzolatto, autore della sceneggiatura del film sotto lo pseudonimo di Jim Hammett, per raccontare il conflitto interno e il disagio di personaggi perseguitati dal loro passato e costretti a vivere ai margini della società. Un incipit poco originale ma solido e ben interpretato. Il finale non risolutivo vale da solo il prezzo del biglietto. Qui la nostra recensione al tempo dell’uscita in sala.

Prodotto e distribuito da Eagle Pictures, su licenza Movies Inspired, il bluray di Galveston offre un comparto tecnico di buon livello ma zero contenuti di approfondimento.

Girato in digitale il quadro video di Galveston mostra una trasposizione domestica convincente, in cui le immagini vengono rappresentate sempre nitide, definite e dettagliate. Non si segnalano evidenti problematiche dovute alla compressione o artefatti nelle scene più scure.

Sul versante audio troviamo due codifiche lossless in 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale. Entrambe solide per timbro, potenza e ampiezza del suono.

Alla voce extra purtroppo solo una sezione di trailer dei film di Movies Inspired.