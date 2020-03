Fury di Brian De Palma in arrivo in DVD e Bluray

Koch Media è lieta di annunciare che Fury (The Fury), il film cult del 1978 diretto da Brian De Palma (Vestito per uccidere, Blow Out, Scarface, Carlito’s Way) sarà disponibile in limited edition in DVD e, per la prima volta per il mercato italiano, in Blu-Ray il 2 aprile 2020 presso retailer selezionati*.

Il film di De Palma, girato subito dopo il macabro Carrie – Lo Sguardo di Satana (disponibile in DVD e Blu-Ray limited edition sotto l’etichetta Midnight Classics) vede come protagonista Kirk Douglas (Spartacus, 20.000 leghe sotto i mari, Orizzonti di Gloria), una delle più grandi star del cinema statunitense, recentemente scomparso alla veneranda età di 103 anni.

Nel booklet di 12 pagine, contenuto all’interno limited edition, viene descritta l’estrema professionalità di Douglas sul set di Fury e del rapporto con il regista. De Palma racconta che nel film volle fin da subito ’uno come Kirk Douglas’ e quando lo disse al produttore, Frak Yablans, questi gli rispose – “Ma allora perché non proviamo a prendere proprio Douglas?”. Yablans aveva già lavorato con l’attore per Paramount. “Parlai al telefono con Kirk – dice De Palma – e ci trovammo subito in grande sintonia. Era un uomo pieno di esperienza e la portò tutta nel film”. Douglas, dal canto suo, dichiarava che con De Palma era facile lavorare: “Con lui ci si diverte: ha gioia, tecnica e humour”.

Ad affiancare Douglas nel cast di Fury: Carrie Snodgress, Amy Irving, Charles Durning, John Cassavetes e Andrew Stevens. Inoltre il lungometraggio vede i due cameo di Daryl Hannah (Kill Bill, Sense8) e Jim Belushi (Una poltrona per due, La vita secondo Jim). La colonna sonora è composta dalla leggenda vivente di Hollywood, vincitore di 5 Premi Oscar, John Williams (Star Wars, E.T., Indiana Jones, Harry Potter).

SINOSSI

Una misteriosa organizzazione si interessa di un ragazzo dotato di poteri paranormali e lo rapisce per sfruttarlo come un’arma micidiale. Sulle loro tracce ci sono una ragazza dotata di pari poteri e il padre, deciso a risolvere ogni mistero e che non si fermerà davanti a niente pur di salvare il proprio figlio.

Fury vi attende in DVD e Blu-Ray dal 2 aprile 2020 presso retailer selezionati*.

*A causa della situazione di emergenza sanitaria globale, con conseguente impatto sul mondo retail, la normale distribuzione e commercializzazione dei prodotti potrebbe subire ritardi presso tutte le principali insegne d’intrattenimento.