Fulci for Fake – Finalmente in DVD e Bluray con Midnight Factory

Midnight Factory è fiera di annunciare a tutti i fan della propria etichetta l’arrivo in DVD e Blu-Ray di Fulci for Fake, il film su Lucio Fulci che indaga l’autore e i suoi film attraverso materiali inediti, diretto da Simone Scafidi.

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, Fulci for Fake presenta un particolare escamotage narrativo che indaga la vita e i film del maestro dell’horror Lucio Fulci. Un attore (Nicola Nocella) diretto da un misterioso regista danese di nome Saigon, deve documentarsi per interpretare il personaggio del regista Lucio Fulci (Roma, 1927 – 1996). Per farlo incontra amici e colleghi di set, ma soprattutto le figlie del regista, Antonella e Camilla Fulci, conoscitrici profonde dell’opera del padre.

“Midnight Factory è una delle poche realtà, forse addirittura l’unica in Italia, il cui nome è sinonimo di una visione, di una capacità di scegliere i film e di valorizzarli.” ha dichiarato Simone Scafidi, regista di Fulci for Fake. “Gli appassionati acquistano i suoi film perché se Midnight Factory li pubblica allora vale la pena averli. Un po’ come, tanto per fare un esempio, chi, dopo aver visto il logo HBO prima del trailer, decide di guardare una serie perché HBO è garanzia di qualità. Midnight Factory non vende solo il film, ma l’esperienza di goderne a più livelli, a seconda dell’interesse dello spettatore. Dato il percorso di successo che ha compiuto Fulci For Fake, iniziato con la premiere mondiale alla mostra del cinema di Venezia e proseguito con proiezioni in tutto il mondo e l’uscita negli Stati Uniti, ho subito pensato che Midnight Factory fosse la scelta giusta per distribuire Fulci For Fake in Italia, riuscendo a promuoverlo non solo tra gli amanti di Lucio Fulci, ma anche tra quelli dell’horror e del cinema tout court. Fulci For Fake è un film che cerca strade originali per parlare però a un pubblico ampio. E per farlo non poteva che unire la propria strada con quella di Midnight Factory. Con quella di chi ha fatto dell’originalità e della qualità il proprio marchio distintivo.”

“Credo di non aver mai provato, in scena, un’emozione di riscoperta come nella sequenza dei titoli di testa di Fulci For Fake.” ha dichiarato Nicola Nocella, protagonista del film. “Perché Fulci era materico, potevi toccarne il pensiero, e Simone mi ha permesso di passare da Lucio a Nicola, strappando pezzo per pezzo quell’incredibile lavoro di ricostruzione e make up fatto da Michele Salgaro Vaccaro. Perché è solo epurando, che il profano diventa sacro, un pezzo alla volta, togliendo del lattice per arrivarne all’essenza”.

Infine Giada Mazzoleni, produttrice di Fulci for Fake ha dichiarato: “Fulci non era solo, era marito e padre di due figlie che, in seguito alla morte della moglie, ha dovuto crescere solo, tra un set e l’altro. Proprio questo dato ha iniziato a definire quella che poteva essere una tesi nella ricerca che ci stavamo accingendo a intraprendere: è stato possibile per Lucio Fulci definire i propri spazi privati da quelli professionali in maniera equa e bilanciata? Oppure il dolore, che a un certo punto ha incontrato nel mondo reale, si è sovrapposto a quello dell’irreale che ogni giorno incontrava sul set e che, all’interno di una cornice filmica, poteva temporaneamente sollevarlo?”.

L’edizione home video di Fulci for Fake targata Midnight Factory, include numerosi contenuti extra: