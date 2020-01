Fellini Satyricon – In Bluray con il tuo aiuto!

CG Entertainment celebra oggi il centenario dalla nascita di Federico Fellini con il lancio della campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare per la prima volta in Blu-Ray Limited Edition, la nuova versione restaurata di Fellini Satyricon. L’edizione (realizzata grazie all’accordo siglato tra CG e Grimaldi Film), sarà accompagnata da un Booklet testuale e fotografico e da contenuti di approfondimento esclusivi.

Fellini Satyricon Versione Restaurata in Blu-Ray Limited Edition sarà realizzata solo al raggiungimento delle 300 copie pre-vendute entro il 17 Febbraio.

I dettagli dell’edizione:

– Blu-Ray da Master HD:

la nuova versione è quella del restauro realizzato nel 2019 dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale ed Istituto Luce – Cinecittà a partire da un internegativo 35mm e da una trascrizione del sonoro magnetico originale su nastri DA-88 messi a disposizione da Alberto Grimaldi Productions. Tutte le lavorazioni sono state eseguite presso il laboratorio Studio Emme di Roma. Restauro realizzato per il centenario della nascita di Federico Fellini. FELLINI 100 (Cineteca di Bologna – Istituto Luce – Cinecittà – CSC Cineteca Nazionale).

Extra:

FELLINIKON di Gideon Bachmann, Usa, Italia – 1969 (34′ e 34”) – Fondo Gideon Bachmann, Cinemazero, Pordenone.

Gideon Bachmann documenta, in un film di montaggio, ritmato ed eccentrico per effetti visivi, la preparazione e le riprese di alcune scene – in interno ed esterno – del Satyricon di Federico Fellini. Diversi sono gli inserti con interviste al regista (di altri e di Bachmann stesso), in cui Fellini rivela alcuni retroscena produttivi e di creazione del film. Un piccolo gioiello per comprendere il genio di Fellini in azione. Del film Bachmann aveva originariamente montato una versione di 33 minuti, che includeva anche alcune ampie riprese e interviste a Fellini a casa con Giulietta Masina. Ha poi circolato quasi sempre una versione vagliata da Bachmann come definitiva – probabilmente per ingerenze e richieste di taglio da parte di Fellini – di 17 minuti, quasi la metà della precedente. Questa copia, recentemente ritrovata e mai vista prima, è più ricca di ulteriori 10 minuti, e corrisponde al montato originale creato da Bachmann. Il film completo si apre con una significativa dichiarazione di Bachmann: “Fellini segue quotidianamente il nostro lavoro, con gran curiosità. Sospettoso, facendo le fusa come un gatto, mette gli occhi più su di noi che noi su di lui. Fellin…ikon: gli occhi del gatto!” (Riccardo Costantini).

Regia: Gideon Bachmann; Con: Federico Fellini, Giulieta Masina, Martin Potter, Hiram Keller, Donyale Luna, Salvo Randone, Giuseppe Rotunno, Danilo Donati e altri attori e maestranze sul set di Satyricon di Federico Fellini. Produzione: Cinemages

CIAO FEDERICO! di Gideon Bachmann, Usa, Svezia – 1970, Colore, (59′ – 26”) – Fondo Gideon Bachmann, Cinemazero, Pordenone

Nuovo Master digitale 2k da copia positiva 16 mm a cura de L’immagine ritrovata – Bologna

Gideon Bachmann cattura l’atmosfera magica del rutilante set del Satyricon di Fellini, nell’unico backstage davvero completo e ricco sul modo di lavorare del grande Federico. C’è tutto dell’inimitabile macchina cinematografica di Fellini: ironia, risate, urla, scherzi e battute salaci, direzione degli attori spietata pur di raggiungere l’obiettivo, scenografie e costumi spettacolari, intuizioni geniali, la creatività inarrestabile e camaleontica del regista in dialogo/contrasto costante con le problematiche del set e della produzione…

Poi, l’eccezionale atmosfera del film calata nell’epoca: l’unicità assoluta di un set di Fellini, mondano, atteso, partecipato e visitato da tutti (appaiono perfino Roman Polanski e Sharon Tate), un cast ammantato di un’aura post-sessantottina, una ‘tribù’ umana variopinta e per certi versi incontrollabile… Bachmann, con verve autoriale, – lavorando molto sul montaggio, accostando interviste posate e materiale d’archivio (documenta Fellini ininterrottamente dal 1956) – racconta senza fronzoli un momento delicato della carriera del regista riminese, in cui sembra cercare una nuova strada, un nuovo modo di rapportarsi con il racconto e con la realtà. (Riccardo Costantini).

Regia: Gideon Bachmann; Con: Max Born, Capucine, Alain Cuny, Hiram Keller, Giulietta Masina, Magali Noel, Roman Polanski, Martin Potter, Salvo Randone, Sharon Tate; Con le voci di: Claudia Cardinale, Franco Fabrizi, Ida Fellini, Alberto Lattuada, Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Barbara Steele, Lina Wertmuller e molti altri; Crew: Donatella Baglivo, Harvey Felberbaum, Anton Haakman, Manlio Magara, Margherita Malè, Rossana Mattioli, Tonino Nardi; Suono: Tai Krige; Mix: Gustl Haas; Camera: Gideon Bachmann, Mario Masini, Montaggio: Regine Heuser; Produzione: Victor Herbert Porductions, Cinemages of New York, Sveriges Television

L’edizione conterrà un Booklet testuale e fotografico a cura di Lucia Pavan.

– Packaging:

Slipcase di cartone con nuovo artwork

Artwork alternativo per l’ Amaray interno

Numerazione della copia limitata ai primi 500 PZ

Il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione (500 COPIE)

Questa edizione non sarà disponibile altrove. Per partecipare alla START UP! basta collegarsi a questo link: https://www.cgentertainment.it/film-dvd/fellini-satyricon/f60042/

Parlando del suo Satyricon, Fellini lo definiva un film di fantascienza. L’origine è evidentemente l’opera omonima di Petronio, ma Federico, come è sua abitudine, la rilegge e la rappresenta innestandovi la sua immaginazione iperbolica. Ed ecco che i liberti Encolpio e Ascilto, che si contendono le grazie del giovinetto Gitone, e tutta la schiera di personaggi in cui si imbattono nel loro viaggio, dal poeta Eumolpo al ricco Trimalcione, dal pirata Lica all’imperatore, passando per schiavi, prostitute, patrizi, oracoli, non sono più solo caratteri della Roma decadente del primo secolo, ma rivelano il disorientamento di un Sessantotto che ha scardinato ogni certezza.

Regia: Federico Fellini. 1969. Con Salvo Randone, Capucine, Joseph Wheeler, Giuseppe Sanvitale, Danika La Loggia, Mario Romagnoli, Lucia Bosé, Alain Cuny, Martin Potter, Luigi Visconti (Fanfulla), Hiram Keller, Max Born.

XXX Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – XIV Festa del Cinema di Roma 2019: Sezione Omaggi e Restauri – Nastri d’Argento 1970: Miglior attore non protagonista, Migliore fotografia a colori, Miglior scenografia e Migliori costumi – Oscar®1971: Nomination per Miglior Regia.