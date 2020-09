Fabrizio De André & PFM – Il Concerto Ritrovato – Recensione del Bluray del Film

Fabrizio De André & PFM – Il Concerto Ritrovato: Dopo il successo di pubblico in sala, il documentario dedicato al recupero del leggendario concerto di Genova di Fabrizio De André e i PFM, è disponibile in tutti i negozi specializzati dal 2 settembre in DVD e Bluray con Eagle Pictures su licenza Nexo Digital.

Gli storici filmati del concerto di Genova recentemente ritrovati, dopo essere stati conservati per oltre 40 anni in uno scantinato, dal regista Piero Frattari che partecipò alla realizzazione delle riprese originali, arricchiscono questo docu-film dedicato a una memorabile pagina della storia della musica italiana, con l’irripetibile sodalizio artistico tra uno dei più grandi cantautori italiani di sempre e una delle rock band italiane più famose al mondo.

All’interno del documentario ritroviamo Fabrizio De Andrè alla voce dei suoi brani più celebri come: Il pescatore, La canzone di Marinella, Bocca di rosa, La guerra di Piero e molte altre.

Il regista Walter Veltroni e le immagini dello storico concerto di Faber con la PFM a Genova nel 1979, ci guidano alla scoperta di una delle più intense serate della storia della musica italiana, una ricostruzione che parte dai ricordi dei protagonisti (Dori Ghezzi, Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida, Flavio Premoli, David Riondino, Piero Frattari, Guido Harari) che raccontano le immagini di quell’avventura straordinaria, rievocando l’atmosfera di quel giorno, le emozioni provate, il dietro le quinte e la magia di un’esperienza mai più replicata. Imperdibile per tutti i fan degli artisti coinvolti e per gli appassionati di musica.

L’edizione Home Video prodotta e distribuita da Eagle Pictures, viene presentata in una elegante Slipcase di cartone con all’interno il Bluray del film e un booklet di 20 pagine con gli approfondimenti e i segreti della lavorazione del film e del restauro.

Prezioso il reparto extra con i video dell’esecuzione di 3 brani non presenti nel documentario uscito al cinema, ovvero Sally, Maria nella bottega d’un falegname e Verranno a chiederti del nostro amore.

Il Bluray di Fabrizio De André & PFM – Il Concerto Ritrovato, mostra un quadro video altalenante che mescola le immagini di repertorio, discretamente restaurate (parliamo di riprese realizzate su cassette Sony U-Matic lasciate a marcire in uno scantinato per anni), e le riprese realizzate per l’occasione. La trasposizione domestica è quindi da considerarsi perfetta e in linea con quanto visto in sala.

Sul versante audio troviamo una performante codifica in 5.1 DTS HD Master Audio di ottima qualità che mostra con efficacia anche il prezioso lavoro svolto in sede di restauro sonoro.

Discreto il versante degli extra che vede la presenza di tre brani aggiuntivi non inseriti nel documentario. Vi ricordiamo che all’interno della confezione è presente anche un booklet ricco di informazioni.

Canzoni Aggiuntive del Concerto (13:09) Sally, Maria nella bottega d’un falegname e Verranno a chiederti del nostro amore.