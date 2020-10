Emma e l’unicorno – Dopo il successo in USA arriva in libreria

Emma e l’unicorno in libreria e in fumetteria dall’8 ottobre con Tunué per la collana Tipitondi.

Un frenetico gioco nel mondo di una bambina tra fantasia e avventura. È Emma e l’unicorno di Dana Simpson, serie di successo assoluto in USA con 1.6 milioni di copie vendute.

Emma è una ragazzina energica e solare, con una grande immaginazione e un sano scetticismo. L’amicizia con Marigold porta nella sua vita la magia da unicorno che le mancava. Le avventure della bambina e della sua fantastica compagna di viaggio, creatura immaginaria amatissima dai bambini, dimostrerà la bellezza dell’amicizia e la possibilità di migliorarsi a vicenda.

IL LIBRO

Credi negli unicorni? Emma si. Non ha scelta. Un giorno ha lanciato una roccia in uno stagno e ha colpito un unicorno. Da quel momento sono inseparabili! Con il suo nuovo amico Emma affronta i compagni di classe crudeli, le lezioni di ginnastica e le lezioni di piano ma anche insolite avventure tra capelli magici, draghi che respirano caramelle e un potere straordinario tutto da scoprire. Possono una vivace e intraprendente bambina e una mitica creatura fantastica trovare un terreno comune? Pare proprio di si.

EMMA E L’UNICORNO

Tunué, 2020 Collana «Tipitondi» cm 14×20,5

pp. 224 a colori, olandese Euro 15,50

ISBN 978-88-6790-3900

L’ AUTRICE

Dana Simpson è cresciuta a Gig Harbor, Washington, e disegna da sempre. Si è laureata all’Evergreen State College; dal 1998 al 2008 ha disegnato il fumetto per il web Ozy e Millie. Dopo aver vinto il concorso Superstar Comic Strip sponsorizzato da Amazon nel 2009, ha firmato un accordo con Andrews McMeel Syndication che ha diffuso la striscia giornaliera in più di 100 quotidiani e riviste. Attualmente vive a Santa Barbara, in California.