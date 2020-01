Eli Roth’s History of Horror – In DVD e Bluray una serie di documentari da PAURA!

Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che punta a raccogliere il meglio della produzione mondiale del genere horror, spaziando tra i classici contemporanei del genere e le declinazioni thriller e fantasy è fiera di presentare Eli Roth’s History of Horror, una serie di documentari realizzati da AMC in collaborazione con Eli Roth, uno dei registi più quotati della “new wave” dell’horror e che ha realizzato film cult come Green Inferno, Hostel, Knock Knock e Cabin Fever.



La prima stagione dello show arriverà in DVD e Blu-Ray il 23 gennaio e includerà tutti i sette episodi finora disponibili. Con storyteller di serie A come Stephen King, Quentin Tarantino, Jordan Peele, Jason Blum, Robert Englund, Linda Blair, Tippi Hedren, Rob Zombie, Haley Joel Osment, Jack Black, John Landis, Jamie Lee Curtis e molti altri, Eli Roth’s History of Horror riunisce i maestri dell’orrore , icone e stelle che definiscono il genere, per esplorare i grandi temi del cinema horror e rivelare le ispirazioni e le lotte dietro il suo passato e presente.



Ogni episodio, della durata di circa 40 minuti, accompagnerà gli spettatori in uno straordinario viaggio di esplorazione del genere horror e punterà i riflettori sulla sua evoluzione attraverso le epoche e le diverse influenze sulla società stessa, nonché esplorando il motivo per cui i fan rimangono dipendenti dalla paura. Il cofanetto che racchiude la prima stagione contiene i seguenti episodi:



· Zombi

· Slasher – Parte 1

· Slashers – Parte 2

· Possessioni Demoniache

· Creature Assassine

· Vampire

· Storie di Fantasmi



Inoltre, negli extra è presente un saluto speciale di Eli Roth agli appassionati italiani del genere horror, disponibile ora su Youtube:

Eli Roth’s History of Horror sarà disponibile in DVD e Blu-ray il 23 gennaio.