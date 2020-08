El Chicano – Onore, Vendetta e leggende per il primo Supereroe Messicano – Recensione

El Chicano: Disponibile a noleggio dal 6 agosto, distribuito da Cloud 9 Film sulle migliori piattaforme digitali, il film che racconta le gesta del primo supereroe messicano.

Diego Hernandez (Raul Castillo), detective del dipartimento della polizia di Los Angeles, viene incaricato di indagare su di un pericoloso cartello della droga messicano. Durante le sue indagini, il detective, scopre dei misteriosi legami tra i criminali e il suicidio di suo fratello avvenuto in cause più che sospette. Tormentato tra l’obbligo di attenersi alle regole e il bisogno di giustizia e vendetta, Diego, decide di riportare in vita la leggenda de El Chicano, un misterioso giustiziere mascherato. La guerra per difendere la sua città e vendicare l’omicidio di suo fratello è appena cominciata.

Cosa Funziona in El Chicano

Scritto e diretto da Ben Hernandez Bray, basato sul libro da lui scritto come memorie della morte del fratello coinvolto in uno scontro tra bande, El Chicano, racconta la genesi di un vendicatore mascherato nato al fine di respingere l’incursione nella East Los Angeles, di un cartello messicano guidato da un nazionalista che vuole rivendicare la California come terra messicana.

Un action-thriller di matrice anni’90 che immerge lo spettatore nella Los Angeles dei latinos, tra gang e rituali, disteso tra combattimenti e vendette. Con colpi di scena più o meno plausibili e prevedibili, personaggi sopra le righe e qualche sana scazzottata, El Chicano, regala un intrattenimento flebile, ma utile per accompagnare lo spettatore alla fine della visione.

Perché non guardare El Chicano

La prima cosa che salta all’occhio, o meglio all’orecchio, del film è il debole adattamento italiano, un doppiaggio realizzato sicuramente con professionalità e dedizione ma che risulta piatto e privo di mordente all’ascolto.

La trama lineare e ricca di colpi di scena telefonati non aiutano di certo lo spettatore alla visione di un film che regala il meglio di sé solo durante gli scontri. Troppo fuori le righe alcuni dei personaggi per un film che si prende fin troppo sul serio. Una versione comica delle dinamiche proposte probabilmente avrebbe fatto diventare El Chicano quello che non è, ovvero un film riuscito. Il primo eroe messicano-americano naufraga sulle sue stesse ambizioni.

El Chicano è disponibile dal 6 agosto a noleggio, per la distribuzione di Cloud 9 Film , sulle principali piattaforme digitali come: SKY PRIMAFILA, CHILI, RAKUTEN, TIM VISION, APPLE TV, INFINITY TV, GOOGLE PLAY, CG DIGITAL e THE FILM CLUB.