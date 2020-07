eFootball PES 2021 SEASON UPDATE – Konami scende in campo per la prossima stagione

Konami Digital Entertainment B.V. ha svelato ufficialmente eFootball PES 2021 SEASON UPDATE, il prossimo episodio della serie eFootball PES. Questo nuovo videogioco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam) a partire dal 15 settembre.

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) offrirà tutte le apprezzate caratteristiche di eFootball PES 2020, vincitore del premio “Best Sports Game” all’E3 2019, e ulteriori contenuti di gioco. Oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre, eFootball PES 2021 SEASON UPDATE includerà in esclusiva anche la modalità UEFA EURO 2020 e i suoi contenuti dedicati, in anteprima rispetto alla programmazione del torneo reale (posticipato al 2021).

In occasione del venticinquesimo anniversario della serie eFootball PES, che ha debuttato nel 1995 e che ha venduto oltre 100 milioni di copie, KONAMI invita gli appassionati di calcio di tutto il mondo a scendere di nuovo sul terreno di gioco per una nuova elettrizzante stagione di calcio e a prepararsi a un futuro ancora più brillante per questa serie.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “siamo già al lavoro per creare le fondamenta di quello che sarà eFootball PES nel futuro facendo tesoro di quanto abbiamo fatto in passato e impegnandoci a migliorare ulteriormente ogni aspetto del gioco.”

“PES 2021 offrirà ai nostri fan il pluripremiato gameplay che ci ha permesso di vincere riconoscimenti prestigiosi, gli aggiornamenti della nuova stagione e le squadre e i contenuti in esclusiva a un prezzo ridotto. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare i nostri giocatori e le nostre fedeli community per il loro supporto in questo momento di transizione dall’attuale generazione di hardware al nuovo motore di gioco che saprà ridefinire il concetto di simulazione calcistica.”

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

· AGGIORNAMENTO ALLA NUOVA STAGIONE – PES 2021 sarà una versione aggiornatao di eFootball PES 2020, con dati e rose dei giocatori aggiornati, ma ATTENZIONE NON un DLC di PES 2020. A causa del fatto che molti campionati termineranno in ritardo, gli ultimi aggiornamenti per alcuni campionati e squadre su licenza saranno disponibili attraverso una patch al day one (sarà richiesta una connessione ad Internet per scaricarla).

· CONTENUTI ESCLUSIVI UEFA EURO 2020 – In anticipo rispetto al torneo reale che di disputerà nel 2021, i contenuti ufficiali di UEFA EURO 2020 saranno presenti al lancio in PES 2021. Saranno disponibili la modalità torneo offline EURO 2020, tutte le 55 nazionali partecipanti, lo stadio di Wembley e molto altro ancora. Questo sarà il miglior modo per simulare il torneo prima che abbia luogo la prossima estate.

· MOMENTI ICONICI – Rivivi e ricrea i momenti memorabili delle carriere delle star del calcio attuali e del passato in myClub.

STANDARD & CLUB EDITION

· STANDARD EDITION – Con una splendida copertina dedicata a Lionel Messi, tributo a una delle star indiscusse della storia del calcio, la Standard Edition di PES 2021 sarà disponibile sia in formato fisico che digitale.

· PARTNER CLUB EDITION – Per la prima volta sarà possibile acquistare le versioni speciali di PES 2021 dedicate alle singole squadre esclusivamente in versione digitale. Saranno disponibili le versioni dedicate ai tifosi del Barcellona, della Juventus, del Manchester United, del Bayern Monaco e dell’Arsenal, queste edizioni speciali includeranno specifici contenuti per le rispettive squadre come formazioni per myClub, giocatori per la serie Momenti Iconici, tenute di gioco esclusive, menu a tema e altro.

· SCONTO FEDELTA’ – Per ringraziare i più appassionati e fedeli utenti di PES sarà possibile avere uno sconto del 20% sulla prenotazione di una delle versioni Club Edition di PES 2021 se effettuata da eFootball PES 2020 (inclusa la versione LITE).

· BONUS VETERANO – Per i giocatori myClub di eFootball PES 2020 ci sarà un Bonus Veterano disponibile con diverse ricompense commisurate ai progressi raggiunti nel gioco. I dettagli sulle ricompense e a quali progressi nel gioco saranno legate verranno annunciati sul sito ufficiale.

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE sarà disponibile dal 15 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).