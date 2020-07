eFootball PES 2020 – Arriva l’evento UEFA EURO 2020

Konami Digital Entertainment, B.V. ha condiviso i dettagli dell’evento online “UEFA EURO 2020″ di eFootball PES 2020 per le piattaforme console e mobile che inizierà il 13 luglio e che si concluderà il 23 agosto.

Il campionato europeo di calcio UEFA EURO 2020 è stato rimandato al 2021 ma i giocatori di eFootball PES 2020 possono giocarlo ora grazie al contenuto scaricabile gratuito UEFA EURO 2020.

Questo contenuto dedicato agli europei di calcio sarà ancora più avvincente grazie alla presenza di una serie di campagne online:

UEFA EURO 2020 Matchday: dal 13 luglio al 24 agosto

dal 13 luglio al 24 agosto Special Login Campaign : dal 6 al 27 luglio

: dal 6 al 27 luglio UEFA EURO 2020 Matchday Predict-The-Winner Campaign: Dall’11 agosto

Dall’11 agosto POTW – UEFA EURO 2020: Da inizio agosto

Da inizio agosto National Teams Selection (Featured Players): Dal 6al 23 luglio

Dal 6al 23 luglio LEGENDS: European National Teams: dal 9 al 27luglio

UEFA EURO 2020 Matchday prende ispirazione dal calendario degli europei di calcio e include ogni giorno tre Matchday. I partecipanti potranno scegliere quale nazionale rappresentare.

Per promuovere la partecipazione all’evento online, KONAMI organizzerà la campagna UEFA EURO 2020 Matchday Predict-The-Winner in cui i giocatori dovranno indovinare i vincitori dei Matchday. 100 milioni di monete myClub verranno equamente distribuite tra i vincitori che indovineranno il risultato della finale che si terrà il 23 agosto. Ulteriori informazioni verranno presto rilasciate.

POTW – UEFA EURO 2020: (Migliori Giocatori della Settimana) – Inizierà ad agosto e si baserà sulle prestazioni dei giocatori nei Matchday.

Informazioni addizionali sulle campagne:

Special Login Campaign : si terrà dal 6 luglio al 27 luglio e permetterà di ricevere un bonus settimanale di 300 monete myClub (per un totale massimo di 900 monete myClub), dal 9 al 27 luglio facendo il login si potranno ottenere delle leggende degli Europei gratuitamente.

: si terrà dal 6 luglio al 27 luglio e permetterà di ricevere un bonus settimanale di 300 monete myClub (per un totale massimo di 900 monete myClub), dal 9 al 27 luglio facendo il login si potranno ottenere delle leggende degli Europei gratuitamente. National Teams Selection: saranno disponibili 9 nazionali, 3 ogni settimana Inghilterra, Olanda, Russia: dal 6 al 9 luglio Belgio, Francia, Italia: dal 13al 16 luglio Spagna, Germania, Portogallo: dal 20 al 23 luglio

saranno disponibili 9 nazionali, 3 ogni settimana LEGENDS: Include giocatori leggendari che hanno partecipato alle precedenti edizioni degli europei di calcio, questa promozione è iniziata il 2 luglio

eFootball PES 2020 e il DLC gratuito UEFA EURO 2020 DLC sono disponibili ora per PlayStation 4, Xbox One , PC Steam, su App Store per iPad, iPhone e iPod touch e su Google Play per dispositivi Android.