Eagle Pictures – 10 cofanetti perfetti per il tuo Natale!

In occasione di dicembre 2020, Eagle Pictures propone un Natale a base del miglior cinema Home Video. Con l’arrivo delle feste, ecco 10 imperdibili cofanetti da collezione da mettere sotto l’albero: una selezione per tutti i gusti, tra film che hanno fatto la storia del cinema e campioni d’incassi al botteghino, fino a una delle serie tv più amate di sempre.

IL CINEMA ITALIANO SOTTO L’ALBERO

Disponibile in Home Video la limited edition di “IL PRIMO RE” di Matteo Rovere, edita in un’edizione limitata COMBO (contenente sia il formato DVD che Blu-ray) e corredata da un booklet da collezione. Il regista di “Veloce come il vento” e della serie tv “Romulus” dirige Alessandro Borghi (Suburra, Sulla mia pelle, Non essere cattivo, Napoli velata, Diavoli) e Alessio Lapice (Imma tataranni – Sostituto procuratore, Gomorra – La serie) nei panni dei leggendari Romolo e Remo: due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi. Un legame fortissimo, destinato a diventare leggenda. Vincitore di 3 Nastri d’Argento e 3 David di Donatello, il film è una grande epopea che si rifà al cinema d’oltreoceano con titoli come “Revenant” e pellicole europee come “Valhalla Rising”’, con immagini straordinarie e di grande impatto emotivo.

Da non perdere anche il cofanetto con la saga completa di “SMETTO QUANDO VOGLIO”, contenente tutti i film diretti da Sydney Sibilia sulla celebre banda dei ricercatori, edito in formato DVD e Blu-ray, entrambi contenenti un disco interamente dedicato a contenuti extra inediti e una card da collezione. Al centro della saga l’esilarante gruppo di brillanti ricercatori universitari che tentano di uscire dall’impasse lavorativa ed esistenziale della precarietà cronica, producendo e spacciando smart drugs: una delle commedie italiane più amate e divertenti di sempre.

REGALI NATALIZI PER VERI CINEFILI

Per i cinefili, dal 2 dicembre è in arrivo il “COFANETTO JIM JARMUSCH”, edito in formato DVD e Blu-ray con 8 dischi contenenti i film più importanti del regista. James Robert Jarmusch, detto Jim, è uno dei più apprezzati cineasti del cinema indipendente statunitense, vincitore di numerosi premi tra cui il Premio Camera d’Or al Festival di Cannes nel 1984 per “Più strano del Paradiso” e la Palma d’Oro nel 1993 per il miglior cortometraggio “Coffee and Cigarettes”. L’esclusivo cofanetto contiene otto dei suoi migliori film: Permanent Vacation, Stranger Than Paradise, Daunbailò, Coffee and Cigarettes, Mystery Train, Taxisti di notte, Dead Man e Solo gli amanti sopravvivono. L’edizione è arricchita da numerosi contenuti extra, che mostrano il dietro le quinte e scene tagliate delle sue opere, interviste all’attore Taylor Mead e chiamate telefoniche con Tom Waits, John Lurie e Roberto Benigni.

Dal 16 dicembre torna in Home Video grazie a Eagle Pictures il film dell’anno “PARASITE” di Bong Joon-ho, che sarà disponibile anche nell’attesissima edizione in bianco e nero. Il film sarà edito in formato DVD e 4K, entrambe contenenti sia la versione black and white sottotitolata che quella a colori uscita nelle sale cinematografiche. L’edizione 4K conterrà anche il disco Blu-ray e sarà arricchita da un’imperdibile card da collezione numerata. Palma d’Oro a Cannes 72, Film della critica e record d’incassi, il capolavoro di Bong Joon-ho (“Memorie di un assassino”, “Okja”, “Snowpiercer”) ha vinto ben 4 statuette agli Oscar 2020, tra cui quella per il miglior film e miglior regia. Un’opera magistrale che è al contempo un thriller mozzafiato e un emozionante ritratto di famiglia, ideale per chi vuole farsi sorprendere ma non rinuncia a divertirsi.

Disponibile anche il cofanetto “FRANÇOIS‌ ‌TRUFFAUT‌ ‌-‌ ‌COLLECTION” dedicato ai capolavori del regista francese, da “I 400 colpi” a “Jules e Jim”, passando per i film del ciclo Doinel, contenente 10 dischi DVD. Il cofanetto racchiude 10 grandi film di uno dei maestri più celebrati della storia del cinema: I 400 COLPI (1959), TIRATE SUL PIANISTA (1960), JULES E JIM (1962), LA CALDA AMANTE (1964), BACI RUBATI (1968), LE DUE INGLESI (1971), MICA SCEMA LA RAGAZZA! (1972), L’AMORE FUGGE (1979), LA SIGNORA DELLA PORTA ACCANTO (1981) e FINALMENTE DOMENICA! (1983).

Sempre grazie a Eagle Pictures è disponibile anche ‌“INGMAR BERGMAN – COLLECTION”, il cofanetto dedicato all’opera più completa del grande cineasta svedese, contenente 26 dischi DVD con 27 film del regista e il documentario “Bergman 100” sulla sua vita. Il cofanetto percorre quarant’anni di carriera di Bergman, dalle prime sceneggiature ai capolavori della maturità, attraverso i film che hanno lasciato il segno nella storia del cinema: SPASIMO (1944), CRISI (4946), LA CITTÀ DELLA NEBBIA (1948), EVA (1948), SETE (1949), UN’ESTATE D’AMORE (1951), DONNE IN ATTESA (1952), MONICA E IL DESIDERIO (1953), UNA LEZIONE D’AMORE (1954), SORRISI DI UNA NOTTE D’ESTATE (1955), IL SETTIMO SIGILLO (1957), IL POSTO DELLE FRAGOLE (1957), IL VOLTO (1958), LA FONTANA DELLA VERGINE (1960), SUSSURRI E GRIDA (1972), SCENE DA UN MATRIMONIO (1973), SINFONIA D’AUTUNNO (1978), UN MONDO DI MARIONETTE (1980), FANNY E ALEXANDER (1982), DOPO LA PROVA (1984), e il documentario BERGMAN 100: LA VITA, I SEGRETI, IL GENIO (2018).

VAMPIRI, DISTOPIE E GRANDI AMORI

Appuntamento con il cofanetto da collezione di “AFTER”, contenente il primo e il secondo capitolo tratto dalla celebre saga best seller di Anna Todd, disponibile in formato DVD e Blu-ray, entrambi contenenti un gadget esclusivo personalizzato. Vero e proprio cult del genere Young Adult, il primo film sulla tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin è stato un vero successo al botteghino, registrando oltre 6 milioni al box office, e il secondo capitolo della storia conferma la straordinaria popolarità di questa appassionante saga. Tratta dai romanzi best seller di Anna Todd, la saga è stata pubblicata in più di 30 paesi e in Italia ha venduto oltre un milione e mezzo di copie. L’amore passionale, controverso e infinito di Tessa e Hardin arriva così in un unico e imperdibile cofanetto che segue le vicende dei due innamorati dal loro incontro al college fino al mondo adulto. La loro storia d’amore li vede allontanarsi e cercarsi in un susseguirsi di alti e bassi in cui i due giovani saranno chiamati a lottare contro un mondo avverso, in difesa del loro grande amore.

Dal 2 dicembre disponibile in Home Video anche il cofanetto “THE DIVERGENT SERIES”, dedicato alla trilogia completa della celebre saga cinematografica, edita in formato DVD e Blu-ray, entrambi arricchiti da numerosi contenuti extra. Il cofanetto raccoglie in un’unica edizione i tre film (Divergent, Insurgent e Allegiant) tratti dalla fortunatissima epopea scritta da Veronica Roth e pubblicata in tutto il mondo. Un’emozionante avventura ambientata in un mondo futuristico, una appassionante storia d’amore piena di azione e di effetti speciali, arricchita da un cast stellare (tra cui anche Kate Winslet) che si avventura in un universo sconosciuto per intraprendere una furiosa battaglia per la sopravvivenza. In seguito a una grande guerra che ha distrutto le città e reso necessaria la riorganizzazione sociale, gli esseri umani vengono divisi in cinque categorie, alle quali si appartiene non per diritto di nascita ma per scelta al compimento della maggiore età e in seguito a un test attitudinale: gli Intrepidi, gli Abneganti, i Pacifici, i Candidi e gli Eruditi. Per la giovane Beatrice (Shailene Woodley) è giunto il momento di scegliere, ma la sua strada non sembra così definita come per gli altri. Insieme a Tobias “Quattro” Eaton (Theo James) la ragazza scoprirà in seguito un progetto teso ad eliminare le persone che non si conformano: i cosiddetti “divergenti”, individui che non presentano una sola inclinazione, ma che possiedono capacità tali da renderli adatti a tutte le cinque fazioni. Proprio per questa loro peculiarità, i divergenti vengono braccati ed eliminati, in quanto ritenuti pericolosi e destabilizzanti.

Torna in Home Video grazie a Eagle Pictures anche l’appassionante saga di “TWILIGHT” che racconta la storia dell’amore tormentato tra l’adolescente Bella e il vampiro Edward, disponibile in una nuova edizione tutta da collezionare. A partire dal 2 dicembre, l’intera saga tratta dall’omonimo best seller di Stephenie Meyer sarà disponibile in un nuovo cofanetto da collezione. Edito sia in formato DVD che Blu Ray, il cofanetto conterrà tutti e 5 i film di Twilight e innumerevoli contenuti extra, nello specifico: Twilight, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 e The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2.

NATALE ALLA CORTE DEI MEDICI

Imperdibile l’edizione Home Video dedicata all’acclamata serie tv “I MEDICI” sulla saga della celebre famiglia nella Firenze rinascimentale, disponibile in un cofanetto edito in versione DVD (12 dischi) e Blu-ray (8 dischi), entrambi contenenti un booklet esclusivo, il poster e cartoline da collezione. Dall’ascesa di Giovanni alla gloria di Lorenzo, questo cofanetto esclusivo raccoglie in un’unica edizione la storia della famiglia fiorentina dei Medici che ha governato la città dal XV secolo promuovendo la vita artistica, culturale, spirituale e scientifica in una maniera che il mondo non aveva mai visto.