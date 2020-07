È per il tuo bene – Quando l’amore paterno diventa patologia – Recensione

È per il tuo bene: In uscita su Amazon Prime Video a partire dal 2 luglio, la pellicola firmata da Rolando Ravello che reinterpreta nel contesto italiano il campione d’incassi spagnolo Es Por Tu Bien.

Arturo, Sergio e Antonio sono amici da sempre e sono tre padri orgogliosi delle loro figlie. Purtroppo per loro un giorno si materializza il peggiore degli incubi di un padre, l’innamoramento delle amate figliole con una serie di fidanzati assolutamente intollerabili. Questa evenienza scatena la reazione dei tre amici che si alleano in una improbabile associazione a delinquere per neutralizzare questa terribile minaccia, a tutti i costi.

Cosa funziona in È per il tuo bene

Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini e Claudia Pandolfi sono i protagonisti di questo remake che fa il verso ad un classico del genere, che gioca con gli stereotipi, la tendenza al razzismo e al controllo dei genitori così comuni nel contesto italiano. È per il tuo bene è la perfetta commedia familiare che se forse avrebbe trovato qualche difficoltà nel passaggio cinematografico, ma che ben si colloca nell’offerta di commedie italiane del catalogo Amazon Prime Video.

Perché non guardare È per il tuo bene

Rolando Ravello abilmente utilizza le doti ed i tempi comici del navigato cast che ha a disposizione pur non potendo fare affidamento su di una scrittura genuinamente divertenti che propone situazioni quasi sempre telefonate e poco riuscite dal punto di vista dell’intrattenimento.

Prodotto da Medusa Film, che ha dovuto gestire anche la polemica relativa alla prima locandina diffusa in cui erano presenti i nomi dei soli protagonisti maschili, il film ben rappresenta l’arretratezza culturale italiana che fatica ad andare oltre gli stereotipi, ricordando pellicole di successo quali Giù le mani dalle nostre figlie e Ti presento i miei ben più riuscite dal punto di vista dell’intrattenimento.

È per il tuo bene è disponibile su Amazon Prime Video dal 2 Luglio.