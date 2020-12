Dogtooth – Finalmente in DVD e Bluray

Il film di Yorgos Lanthimos, rimasto inedito in Italia per 11 anni, arriva finalmente in home video

Koch Media e Lucky Red, sono liete di annunciare che da oggi è finalmente disponibile in DVD e Blu-Ray Dogtooth, seconda pellicola del regista de La Favorita e The Lobster, Yorgos Lanthimos, rimasto inedito per 11 anni in Italia.

Vincitore del Certain Regard al Festival di Cannes e Candidato agli Oscar come miglior film straniero, Dogtooth ha conquistato il pubblico internazionale con il suo geniale stile di regia. Il cast è composto da Christos Stergioglou, Michele Valley, Aggeliki Papoulia, Mary Tsoni, Christos Passalis e Anna Kalaintzidou.

SINOSSI

Una famiglia composta da padre, madre e tre figli, vive in periferia in una casa circondata da un grande recinto. I ragazzi non hanno mai oltrepassato il muro che li separa dal resto della città e sono stati educati e istruiti per volere dei genitori senza alcuna influenza dal mondo esterno. L’equilibrio viene spezzato quando il padre, per soddisfare gli istinti sessuali del figlio, introduce in casa un elemento esterno: Christina.

CONTENUTI EXTRA