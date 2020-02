Doctor Sleep – Dal 5 marzo in DVD, Blu-Ray e 4K già disponibile in digitale!

Tra i contenuti extra la Director’s Cut con 27 minuti di scene inedite e lo speciale dedicato al ritorno nell’iconico Overlook Hotel

“Stephen King’s Doctor Sleep“, il seguito della storia di Danny Torrance a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel in Shining, a partire dal 5 marzo arriva in DVD, Blu-Ray (che includerà film e contenuti speciali in alta definizione) e 4K UHD.

A partire dal 13 febbraio, il thriller diretto da Mike Flanagan, basato su una sua sceneggiatura tratta dal romanzo di Stephen King, con protagonisti Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran, sarà inoltre disponibile per l’acquisto in digitale, anche in 4K UHD.

Tra i contenuti extra spiccano la Director’s Cut con 27 minuti di scene inedite, lo speciale “Ritorno all’ Overlook” dedicato alla ricostruzione dell’iconica location già protagonista in Shining, e “Da Shining a Doctor Sleep” con un’intervista esclusiva a Stephen King e al regista/sceneggiatore Mike Flanagan, dal romanzo originale fino al loro approccio a questo attesissimo nuovo capitolo.

IL FILM

Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all’Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la “luccicanza”. Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo contatta, invocando disperatamente il suo aiuto contro la spietata Rose Cilindro e i suoi seguaci, i membri de Il Nodo, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità.

Formando un’improbabile alleanza, Dan e Abra si impegnano in una brutale lotta tra la vita e la morte contro Rose. L’innocenza di Abra e l’intrepida consapevolezza della sua Luccicanza costringono Dan a invocare i suoi stessi poteri come mai prima d’ora – affrontando immediatamente le sue paure e risvegliando i suoi fantasmi del passato.

“Stephen King’s Doctor Sleep” è interpretato da Ewan McGregor (“Star Wars: Episodi I – La minaccia fantasma, II – L’attacco dei cloni e III – La vendetta dei Sith”, “T2 Trainspotting”) nel ruolo di Dan Torrance, da Rebecca Ferguson (i film “Mission: Impossible”, “The Greatest Showman”) in quello di Rose Cilindro, e da Kyliegh Curran, al suo debutto in un lungometraggio, nel ruolo di Abra. Il cast principale include anche Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis.

Trevor Macy e Jon Berg sono i produttori del film, mentre Roy Lee, Scott Lumpkin, Akiva Goldsman e Kevin McCormick ne sono i produttori esecutivi.

Il team creativo di Flanagan che ha lavorato dietro le quinte è composto dal direttore della fotografia Michael Fimognari (“The Haunting of Hill House”), dagli scenografi Maher Ahmad (“Duri si diventa”) ed Elizabeth Boller (“Terrore del silenzio”), e dalla costumista Terry Anderson (“Nella tana dei lupi”). La colonna sonora è opera dei The Newton Brothers (“The Haunting of Hill House”).

Warner Bros. Pictures presenta una produzione Intrepid Pictures / Vertigo Entertainment, un film di Mike Flanagan, “Stephen King’s Doctor Sleep”.

DVD, BLU-RAY E 4K UHD

DVD:

16×9 1.85:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: 14,99€

BD:

1080p High Definition 16×9 1.85:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Russo 5.1. Dolby Atmos TrueHD: Inglese.

Sottotitoli: Francese, Spagnolo, Portoghese, Olandese, Danese, Finlandese, Norvegese, Svedese, Greco, Russo, Estone, Lettone, Lituano, Arabo, Coreano, Cinese. Non Udenti: Italiano, Inglese



CONTENUTI SPECIALI

FROM SHINING TO SLEEP: lo scrittore Stephen King e il regista/sceneggiatore Mike Flanagan parlano del primo romanzo, dell’originale film cult, dell’approccio a questo attesissimo nuovo capitolo. •THE MAKING OF DOCTOR SLEEP: A NEW VISION • RETURN TO THE OVERLOOK

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: 16,99€

4K UHD (include il Film in 4K UHD e in Blu-ray)

2160p Ultra High Definition 1.85:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1., Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Russo 5.1; Dolby Atmos TrueHD: Inglese

Sottotitoli: Francese, Spagnolo, Portoghese, Russo, Danese, Finlandese, Norvegese, Svedese, Greco, Arabo, Cinese, Coreano. Non Udenti: Italiano, Inglese

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: 26,99€

EDIZIONE SPECIALE STEELBOOK BLU-RAY

Include disco blu-ray con la versione estesa del film con i 27 minuti inediti

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO 22,99€

IN DIGITALE

“Stephen King’s Doctor Sleep” è già disponibile per l’acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre dal 27 febbraio il film sarà disponibile anche per il noleggio su Infinity, Sky Primafila e VVVVID.

Apple TV App*: https://apple.co/37oviaD

Google Play*: http://bit.ly/2SmvG4X

YouTube*: http://bit.ly/2tUCXQj

Chili: http://bit.ly/2UTQang

Rakuten*: http://bit.ly/38qDgkW

TIMvision: http://bit.ly/2Hkwh0N

Microsoft*: http://bit.ly/3byS17e

*Disponibile anche in 4K UHD sui dispositivi abilitati

L’acquisto su Apple TV include la Director’s Cut (in lingua originale con sottotitoli in italiano) e i contenuti extra: