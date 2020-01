Diego Maradona – Recensione del Bluray del documentario di Asif Kapadia

View this post on Instagram

In arrivo con @eagle.pictures, su licenza @leonefilmgroup, il bellissimo documentario di #asifkapadia dedicato al #mito di #diegoarmandomaradona. #diegomaradona sarà disponibile nei negozi dal 19 dicembre in #dvd, #bluray e in una versione esclusiva @amazon con una card da collezione e #slipcase numerata a 679 PZ. (Partite ufficiali giocate da #dm10). Nell'edizione #bluraydisc troverete anche il film in dvd, un #booklet in collaborazione con la redazione de @gazzettadellosport e un segnalibro. Tecnicamente parlando il bluray è ottimo e include quasi 2 ore di contenuti speciali tra making of e scene eliminate. . . #darumaview #d10s #maradona #blurayaddiction #blurayaddict #bluraycollector #bluraycollection #collection #collector #mycollection #mycollector