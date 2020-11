Destiny 2: Oltre la Luce – Ora disponibile!

Espansione Destiny 2: Oltre la Luce e Stagione della Caccia; la nuova gara al primato mondiale premierà la squadra che per prima completerà l’incursione della Cripta di Pietrafonda.

Bungie ha annunciato che ora ha inizio il nuovo capitolo dell’universo di Destiny con il lancio dell’espansione Destiny 2: Oltre la Luce, la prima di una trilogia che segna una svolta in Destiny 2 e riafferma l’impegno di Bungie con il titolo per i prossimi anni. L’uscita dell’espansione sarà accompagnata da una nuova stagione di contenuti: la Stagione della Caccia, la cui campagna della storia comincerà il 17 novembre.



Sia la Stagione della Caccia che l’espansione Oltre la Luce proseguiranno quell’emozionante storia che vede i guardiani in costante lotta per la salvezza dell’umanità. In Oltre la Luce, i giocatori esploreranno i misteri di Europa mentre affrontano Eramis, Kell dei caduti, determinata a controllare il potere della stasi per raggiungere i suoi scopi nefandi. Nella Stagione della Caccia, i guardiani parteciperanno agli eventi di caccia alle endofurie per fermare la divinità dell’alveare, Xivu Arath.



Destiny 2: Oltre la Luce Story recap trailer qui:

https://youtu.be/umG9i4IGJqw

Il lancio di una nuova espansione di Destiny 2 offre anche una nuova incursione: una delle attività di punta più impegnative di Destiny in cui sei abili guardiani collaborano per conseguire un grande obiettivo non raggiungibile individualmente. L’incursione della Cripta di Pietrafonda sarà disponibile per i possessori di Oltre la Luce il 21 novembre, dando il via a una competizione mondiale tanto amata dai fan che premia la squadra che per prima completa l’epica incursione, ambientata stavolta nella gelida frontiera di Europa. Oltre a ricevere gloria e una cintura speciale, i sei giocatori primatisti passeranno alla storia subito dopo la conferma ufficiale dei risultati da parte di Bungie. La squadra che vince il “primato mondiale” sarà ufficialmente annunciata nei giorni successivi al lancio dell’incursione della Cripta di Pietrafonda.

Nuova generazione



Le console di nuova generazione saranno lanciate questa settimana e Destiny 2 sarà disponibile sia per PlayStation 5 sia per Xbox Series X|S. L’acquisto di Destiny 2: Oltre la Luce su Xbox One (Oltre la Luce e le precedenti espansioni Ombre dal Profondo e I Rinnegati sono inoltre disponibili su Xbox Game Pass) sarà trasferibile gratuitamente su Xbox Series X|S tramite la funzionalità di Smart Delivery. Gli acquisti effettuati su PlayStation 4 potranno essere aggiornati su PlayStation 5 gratis. I giocatori di Destiny 2 potranno notare subito i vantaggi delle console di nuova generazione, tra cui tempi di caricamento più rapidi e gioco intergenerazionale. La versione ottimizzata di Destiny 2 per le console di nuova generazione è prevista per l’8 dicembre e offrirà la possibilità di giocare con una risoluzione 4K (Xbox Series X e PlayStation 5), a 60 fps, di personalizzare il campo visivo e altro ancora (Xbox Series X|S e PlayStation 5).

Destiny 2: Oltre la Luce



Un nuovo potere è scaturito dall’antica nave piramidale su Europa. Un impero oscuro è sorto sotto la sua superficie.Nell’espansione Destiny 2: Oltre la Luce, i guardiani esploreranno un universo differente, con una nuova destinazione, nuove avventure e perfono nuovi poteri da scoprire.

Esplora Europa. Il satellite ghiacciato di Giove, Europa, è una vasta e gelida frontiera, piena di avventure e misteri. I guardiani dovranno superare inesorabili tempeste, penetrare nel Centro Futuristico Bray dell’Età dell’Oro e scoprire i segreti nascosti sotto l’antico ghiaccio.

Il satellite ghiacciato di Giove, Europa, è una vasta e gelida frontiera, piena di avventure e misteri. I guardiani dovranno superare inesorabili tempeste, penetrare nel Centro Futuristico Bray dell’Età dell’Oro e scoprire i segreti nascosti sotto l’antico ghiaccio. Brandisci l’Oscurità. In Oltre la Luce, arriva la stasi. La stasi è un nuovo potere elementale, originato dall’Oscurità; il primo ad essere aggiunto alla selezione originale di Destiny. Brandendo la stasi, i giocatori potranno controllare il corso della battaglia, usando potenti abilità che permettono di congelare e frantumare i combattenti.

In Oltre la Luce, arriva la stasi. La stasi è un nuovo potere elementale, originato dall’Oscurità; il primo ad essere aggiunto alla selezione originale di Destiny. Brandendo la stasi, i giocatori potranno controllare il corso della battaglia, usando potenti abilità che permettono di congelare e frantumare i combattenti. L’ascesa di Eramis. I Casati dei caduti si sono riuniti e hanno dato vita a un nuovo impero su Europa, guidato da Eramis, Kell dell’Oscurità. Decisa a restaurare la gloria del suo popolo, Eramis vuole sfruttare la stasi per raggiungere il suo scopo.

I Casati dei caduti si sono riuniti e hanno dato vita a un nuovo impero su Europa, guidato da Eramis, Kell dell’Oscurità. Decisa a restaurare la gloria del suo popolo, Eramis vuole sfruttare la stasi per raggiungere il suo scopo. Incursione Cripta di Pietrafonda. Le abilità e il lavoro di squadra dei guardiani saranno messi alla prova in questa nuovissima incursione a sei che premia con ricompense gloriose.L’incursione della Cripta di Pietrafonda sarà offerta ai possessori di Oltre la Luce il 21 novembre. I fan di Destiny attenderanno con impazienza il nome della squadra che per prima ha completato con successo l’evento.

Le abilità e il lavoro di squadra dei guardiani saranno messi alla prova in questa nuovissima incursione a sei che premia con ricompense gloriose.L’incursione della Cripta di Pietrafonda sarà offerta ai possessori di Oltre la Luce il 21 novembre. I fan di Destiny attenderanno con impazienza il nome della squadra che per prima ha completato con successo l’evento. Nuova esperienza introduttiva. Esplora un Cosmodromo rinnovato nell’esperienza di gioco introduttiva revisionata che guida i nuovi giocatori attraverso l’entusiasmante mondo di Destiny 2.

I giocatori possono ordinare ora Destiny 2: Oltre la Luce per ottenere l’accesso immediato a uno speciale involucro di Spettro esotico, a un emblema leggendario e oggetti bonus! I possessori dell’Edizione Digitale Deluxe ricevono subito anche il nuovo emote esotico Ti libero io. Destiny 2: Oltre la Luce è ora disponibile su Xbox, PlayStation, Steam e Stadia.



Destiny 2: Oltre la Luce Edizione Digitale Deluxe

Destiny 2: Oltre la Luce – Edizione Digitale Deluxe è disponibile su tutte le piattaforme:

Espansione Destiny 2: Oltre la Luce + un intero anno di contenuti stagionali (4 stagioni)

Inclusi con la prenotazione: involucro di Spettro esotico Brinato ed emblema leggendario

Emote esotico Ti libero io

Fucile a impulsi esotico Senza Tempo per Spiegare con catalizzatore esotico e decoro

Astore esotico Altri Cieli

Per maggiori informazioni visitate: destinythegame.com/beyondlight

Stagione della Caccia



La nuova stagione di Destiny inizia il 10 novembre e i giocatori potranno da subito cominciare a guadagnare nuovi gradi stagionali. La campagna della storia della Stagione della Caccia incomincerà il 17 novembre. In questa stagione, nel caos che segue la scomparsa di interi pianeti, Xivu Arath, dea della guerra dell’alveare, si muove con audacia in cerca di potere. Se lasciata libera di agire, minaccerà un sistema solare già in subbuglio.

Cacce alle endofurie . Gli altari dell’alveare compaiono in tutto il sistema. Costruisci e potenzia l’esca per attirare i tenenti di Xivu Arath, poi cattura la preda e sfida la dea dell’alveare.

. Gli altari dell’alveare compaiono in tutto il sistema. Costruisci e potenzia l’esca per attirare i tenenti di Xivu Arath, poi cattura la preda e sfida la dea dell’alveare. Impresa esotica Falco Lunare . Il ritorno di un’arma tanto amata dai fan, un cannone portatile di Destiny 1.

. Il ritorno di un’arma tanto amata dai fan, un cannone portatile di Destiny 1. L’Aurora . L’evento invernale che invita ogni anno i giocatori a diffondere lo spirito festivo per il cosmo con dolci appena sfornati in cambio di squisite ricompense. L’Aurora inizia il 15 dicembre.

. L’evento invernale che invita ogni anno i giocatori a diffondere lo spirito festivo per il cosmo con dolci appena sfornati in cambio di squisite ricompense. L’Aurora inizia il 15 dicembre. Nuovo manufatto e gradi stagionali. La Zanna di Xivu Arath offre ai guardiani aumento di Potere e nuove opzioni di personalizzazione. Sia i possessori di Pass stagionale che i giocatori con la versione gratuita possono sbloccare le ricompense durante la stagione, giocando e salendo di grado.

La Zanna di Xivu Arath offre ai guardiani aumento di Potere e nuove opzioni di personalizzazione. Sia i possessori di Pass stagionale che i giocatori con la versione gratuita possono sbloccare le ricompense durante la stagione, giocando e salendo di grado. Nuove Ricompense di Bungie. I giocatori potranno sbloccare il nuovo sigillo, il Grimorio e l’acquisto della riproduzione di Falco Lunare.





Destiny 2 è gratis e include molte delle nuove funzionalità proposte con il lancio della Stagione della Caccia. I possessori di Pass stagionale hanno accesso a tutte le attività, oltre alle ricompense aggiuntive premium e allo sblocco automatico di diversi elementi:

Nuova missione settimanale

Nuova impresa arma esotica: Falco Lunare

Sblocco immediato fucile a pompa esotico: Dualità

Sblocco immediato set di armatura stagionale per tutte le classi

Bonus PE e altro ancora

Il Pass stagionale di Destiny 2 può essere acquistato in gioco per 1000 monete d’argento.Per iniziare, i giocatori possono acquistare il Pacchetto d’argento della Stagione della Caccia e ricevere l’emote leggendario “Il mio povero amico”, insieme a 1.700 monete d’argento (1.000 monete + 700 bonus), utilizzabili per acquistare la Stagione della Caccia, elementi cosmetici e tanto altro!



Per maggiori informazioni sulla Stagione della Caccia e su come scaricare il gioco gratuitamente: destinythegame.com