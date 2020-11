Il Decameron di Pier Paolo Pasolini in Anteprima sul sito di CG Entertainment

In occasione del 45° anniversario dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini è disponibile da oggi in anteprima esclusiva sul sito www.cgentertainment.it la nuova edizione DVD de Il Decameron. Il film è accompagnato nei contenuti speciali da “IL CINEMA DI PASOLINI (appunti per un critofilm)” opera-saggio del 1966 per la regia di Maurizio Ponzi, che di Pasolini fu assistente. © Fondazione Cineteca di Bologna.

IL FILM

Pasolini porta sullo schermo alcune delle novelle di Giovanni Boccaccio. A far da legame tra i racconti sono la storia di Ser Cepperello (Franco Citti), che per mezzo di una confessione falsa si vede trasformato in Ser Ciappelletto e viene adorato come un santo, e la storia del pittore Andreuccio (Ninetto Davoli), che si lascia derubare di tutti i suoi averi da una giovane spacciatasi per sua sorellastra.

ORSO D’ARGENTO AL 21° FESTIVAL DI BERLINO

“Per Il Decameron, Pasolini ha proceduto in maniera non dissimile che per Il Vangelo. Ha accettato e fatta sua la visione del senso comune di tutti i tempi la quale considera “Il Decameron” come un libro non solo privo di tabù ma anche privo del compiacimento di non averne; un libro, cioè, in cui letteratura e realtà si identificano perfettamente per una rappresentazione totale dell’uomo.”

Alberto Moravia, “l’Espresso” – 11 luglio 1971

NUOVO ARTWORK

L’artwork del Dvd è stato realizzato da Nikos Bogris: pittore greco e collezionista di film, Bogris ha affinato negli anni le sue abilità, unendo all’esperienza da illustratore la sua grande passione per il cinema classico italiano. I suoi progetti si presentano al pubblico come completamente nuovi, trovando forza nei colori che restituiscono all’immagine una profondità vibrante.

LA TRILOGIA DELLA VITA

Nikos Bogris realizzerà per CG entertainment gli artwork delle nuove edizioni Dvd dei due film che completano la Trilogia della Vita di Pier Paolo Pasolini:

I racconti di Canterbury, che sarà disponibile dal 17 novembre, e Il fiore delle Mille e una notte, in vendita dal 1 dicembre.

Il Decameron, I racconti di Canterbury e Il fiore delle Mille e una notte sono pubblicati in Dvd da CG entertainment grazie a Grimaldi Film.

PROMOZIONE

CG entertainment rende omaggio all’indimenticato cineasta e poeta con una promozione attiva da oggi sul proprio sito: