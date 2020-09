Color Out of Space (Il Colore Venuto dallo Spazio) in Bluray con il tuo aiuto!

Grazie alla campagna di crowdfunding START UP! di CG entertainment potrà essere pubblicato in Limited Edition Blu-Ray il cult movie IL COLORE VENUTO DALLO SPAZIO. Con una messa in scena spettacolare, il regista Richard Stanley firma l’adattamento cinematografico di uno dei racconti fanta-horror più emblematici del maestro H.P. Lovecraft (The Colour Out Of Space, 1927), affidando il ruolo del protagonista al premio Oscar Nicolas Cage. Distribuito nelle sale americane a inizio 2020, IL COLORE VENUTO DALLO SPAZIO arriva in Italia grazie ad Adler Entertainment.

Solo al raggiungimento di 500 copie pre-acquistate sul sito cgentertainment.it entro il 27 ottobre 2020 IL COLORE VENUTO DALLO SPAZIO Limited Edition Blu-Ray potrà essere pubblicato.



L’EDIZIONE LIMITATA SARA’ COSI’ COMPOSTA:

1. Blu-ray da Master HD

2. Numerazione della copia limitata ai primi 500 PZ

3. Il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione

4. Extra: 7 Scene tagliate e Making of

6. Booklet testuale e fotografico appositamente realizzato

5. Packaging: Slipcase, Standard Box Clear 2 Tray;

6. Artwork alternativo per la splicase

7. Card da collezione con Artwork alternativo

Link diretto per partecipare al crowdfunding START UP!: https://tinyurl.com/yx9kbsaq

Questa versione non sarà disponibile altrove.

52° Sitges Fantastic Film Festival

Toronto International Film Festival 2019

HP Lovecraft Film Festival 2019, Miglior Film

Fantastic Fest 2019, Miglior Film Horror

BFI London Film Festival 2019

Nathan Gardner (Nicholas Cage) decide di trasferirsi con la famiglia in una remota fattoria del New England. Il loro sogno di dare inizio a una nuova vita viene sconvolto quando un meteorite si abbatte sulla loro proprietà…

“La più antica e potente emozione umana è la paura, e la paura più antica e potente è la paura dell’ignoto.” H. P. Lovecraft

Una produzione SPECTREVISION “COLOR OUT OF SPACE” un film scritto e diretto da Richard Stanley, con Nicolas Cage, Joely Richardson, Tommy Chong, Elliot Knight, Madeleine Arthur and Julian Hillard.