Il meglio del cinema sudcoreano ON Demand con CG Digital

Omaggio al cinema sudcoreano in 11 Film da scoprire On Demand grazie a CG DIGITAL

Grazie al successo di Parasite alla notte degli Oscar, i riflettori sono ora tutti puntati sul cinema Sud Coreano, a cui CG Digital – il servizio di Video On Demand di CG Entertainment – dedica uno speciale: 11 film imperdibili per scoprire il meglio delle produzioni sudcoreane.

A Taxi Driver di Jang Hoon con Song Kang-ho, già protagonista dell’acclamato Parasite; dello stesso Jang Hoon e con Song Kang-ho, l’action-comedy The Secret Reunion; due opere del maestro Hong Sang-soo, In Another Country, con Isabelle Huppert, e La collina della libertà; Little Forest il film di Soon-rye Yim, tratto dal manga giapponese, con Kim Tae-ri, attrice scoperta da Park Chan-wook in Mademoiselle; Il prigioniero coreano di Kim Ki-duk; i thriller adrenalinici The Terror Live di Kim Byung-woo, The Unjust di Ryoo Seung-wan, Cold Eyes di Cho Ui-seok, Kim Byung-seo; le crime stories A Dirty Carnival di Yoo Ha e No Blood No Tears di Ryoo Seung-wan.

