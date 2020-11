Ciao Mamma, Vado In Giappone – Un trionfo di comicità nipponica tutta italiana in libreria

Ciao Mamma, vado in Giappone: La nuova uscita della collana “Tipitondi” di Tunué, è un libro dal ritmo spedito, trovate esilaranti, colpi di scena, giochi di parole, personaggi originali e imprevedibili dal 5 novembre in libreria.

Per tutti i ragazzi amanti dei manga e del Giappone arrivano le avventure dello strampalato e simpaticissimo Enrichetto nato dalla penna di Luca Raffaelli, uno dei maggiori esperti di fumetti e animazione in Italia, e disegnato da Enrico Pierpaoli.

Tre ragazzi, Enrichetto, Beatrice e Polletti, salutano la mamma e partono per il Giappone alla ricerca di un autore di manga tra situazioni surreali, foto buffe e una missione da compiere. Un viaggio per sfuggire alla prepotenza del bullo della scuola Frangipane, un tema importante che il graphic novel veicola con il linguaggio dei ragazzi, in modo non didascalico ma intelligente. Il personaggio di Beatrice, ragazza dalle mille risorse, guiderà la storia e le sorti di Enrichetto.

CIAO MAMMA VADO IN GIAPPONE

Tunué, 2020 Collana «Tipitondi» cm 14×20,5

pp. 144 a colori, olandese Euro 14,50

ISBN 978-88-6790-4020

IL LIBRO

Chiudete gli occhi e immaginate una enorme belva con denti acuminati al mentolo formato famiglia. Ecco: questo è Frangipane, il cattivo della scuola che costringe Enrichetto a dire di conoscere Shimitsu Furukawa, creatore di Robostrak, robot dalla cataratta reattiva multipla, e che a casa ha tutti i 32 manga autografati dall’autore. “Ah sì? E allora lunedì qui li voglio tutti”, reagisce il Frangipane. Ed è così che Enrichetto, di sabato pomeriggio, parte per una missione impossibile: andare a Tokyo con Beatrice e Polletti per cercare gli albi di Robostrak e poi trovare il suo autore perché ci metta la firma sopra!

GLI AUTORI

Luca Raffaelli. È giornalista, saggista e sceneggiatore. Scrive su Il Venerdì e La Repubblica. Ha pubblicato per Tunué il saggio Le anime disegnate.

Enrico Pierpaoli. Vive e lavora a Bologna. Formatosi alla Scuola Comics di Jesi e all’ISIA di Urbino, pubblica come autore completo per l’editoria indipendente e collabora come illustratore e fumettista con varie case editrici scolastiche e di narrativa (Erickson, HOP!).