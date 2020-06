CG e Mustang finaliste ai Cinema Ritrovato – DVD AWARDS premio internazionale

Sono state annunciate le edizioni finaliste della XVII Edizione del concorso internazionale DVD Awards organizzato da Cineteca di Bologna in occasione del Festival Il Cinema Ritrovato e tra i 30 titoli in gara per il prestigioso premio – che vede partecipare editori da tutto il mondo – sono stati selezionati Ginger e Fred di Federico Fellini, nell’edizione curata da CG Entertainment, e Lo sceicco bianco di Federico Fellini e Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller, nelle nuove edizioni curate da Mustang Entertainment. I vincitori saranno proclamati durante il Festival Il Cinema Ritrovato che si terrà dal 25 al 31 Agosto.

Seguono i dettagli delle edizioni:

GINGER E FRED di Federico Fellini – CG ENTERTAINMENT

DVD pubblicato partendo dal restauro realizzato per il centenario della nascita di Federico Fellini da Istituto Luce – Cinecittà e Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.

Contenuti speciali: Fellini, Mastroianni, Masina. Intervista sul set di Ginger e Fred di Gideon Bachmann, 1985, Gideon Bachmann Archive, © Cinemazero, Pordenone.

Estratto da Now I Will Tell You, After All, l’ultima intervista a Federico Fellini di Gideon Bachmann, 1985, Gideon Bachmann Archive, © Cinemazero, Pordenone.

La tv di Fellini di Tatti Sanguineti, Italia, 2013

LO SCEICCO BIANCO di Federico Fellini – MUSTANG ENTERTAINMENT

DVD pubblicato partendodal restauro 4K del film realizzato da Fondazione Cineteca di Bologna, nell’ambito del progetto FELLINI 100, in collaborazione con RTI-Mediaset e Infinity.

Contenuti speciali: Una crepa nella fabbrica dei sogni, introduzione al film di Gianni Canova.

Il film fa parte della collana “La cineteca di Gianni Canova”.

PASQUALINO SETTEBELLEZZE di Lina Wertmüller – MUSTANG ENTERTAINMENT

Il film è pubblicato per la prima volta in BLU-RAY in Italia, partendo dalla versione restaurata, e fa parte della collana “La cineteca di Gianni Canova”.

L’edizione contiene un BONUS DVD con il film Dietro gli occhiali bianchi scritto e diretto da Valerio Ruiz, il racconto di un viaggio nella vita e nella carriera di Lina Wertmuller, prima donna al mondo nella storia del cinema ad aver ricevuto una nomination al Premio Oscar® come miglior regista con il suo capolavoro Pasqualino Settebellezze.

IL PREMIO

Il concorso Internazionale DVD Awards intende dare visibilità e incentivare i Dvd e i Blu-ray di qualità realizzati in tutto il mondo. Al concorso partecipano Dvd e Blu-ray pubblicati tra febbraio 2019 e febbraio 2020, relativi a film di acclamata importanza e di produzione anteriore al 1990, rispettando così la vocazione più generale del festival. I 30 finalisti sono stati selezionati da Paolo Mereghetti e Gian Luca Farinelli, direttore della Fondazione Cineteca di Bologna; la giuria che decreterà i vincitori è composta da Lorenzo Codelli, Philippe Garnier, Pamela Hutchinson, Miguel Marías, Shivendra Singh Dungarpur e presieduta da Paolo Mereghetti. Per info.