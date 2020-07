Continua ad arricchirsi di nuove uscite la proposta di cinema On Demand di CG Digital.

Sono ora disponibili per il noleggio e per l’acquisto digitale:

Il Premio Ocar Jean Dujardin è protagonista della folle commedia di Quentin Dupieux DOPPIA PELLE

Georges guida tutto il giorno per raggiungere un’anonima località di montagna e comprare un blouson di pelle, per avere un look da Killer. Per soddisfare la sua ossessione, Georges ha dato fondo al conto e alla sua vita coniugale. Deciso a girare un film che celebri la sua giacca, Georges si arma di camera digitale e sbaraglia la concorrenza. Ogni altra giacca sulla faccia della terra non è che una mera imitazione e deve essere eliminata ad ogni costo e con ogni mezzo.

LASCIATELO DIRE! la commedia di Eric Lavaine

Tutti parliamo della verità come un valore indiscutibile, e tutti inevitabilmente mentiamo. E se non potessimo farlo?

Beatrice festeggia la pubblicazione del suo libro in cui racconta cosa è capitato alla sua famiglia: suo marito, a seguito di un incidente stradale, ha perso totalmente i freni inibitori e ora dice esattamente tutto ciò che gli passa per il cervello. E’ diventato un uomo imprevedibile e senza filtri, ma ancora divertente e attraente. Benché nel libro, un vero inno alla vita, Beatrice abbia cambiato tutti i nomi, gli amici e la famiglia non faticano a riconoscersi e a scoprire molte cose su se stessi. Si scatena una bufera: ma certe tempeste sono salutari.

Michael Shannon, Nicholas Hoult ed Elle Fanning sono diretti da Jake Paltrow nello sci-fi distopico di vendetta YOUNG ONES – L’ULTIMA GENERAZIONE

In un futuro distopico dove l’acqua è il bene più prezioso e difficile da trovare, Ernest Holm vive con i suoi due figli Jerome e Mary in una fattoria isolata. Sua moglie ha avuto un incidente, è ricoverata in una struttura dove può camminare solo legata a un telaio speciale. La sua famiglia si deve proteggere dai continui attacchi di balordi pronti a tutto per impossessarsi dei loro pochi averi. Ma il pericolo più grande si nasconde in realtà in seno alla famiglia.

Deon Taylor, ispirandosi a fatti shoccanti realmente accaduti, costruisce un teso thriller di grande attualità, con Danny Glover e Joe Anderson, SUPREMACY – LA RAZZA ELETTA, dai prodduttori di “Django Unchained”

Tully è appena uscito di prigione. Incontra Doreen per portare a termine un lavoro per il capo della Fratellanza ariana. Con l’aiuto di Dawn sequestra una famiglia afroamericana, ma non ha calcolato che Walker, il capofamiglia, è anch’esso un ex detenuto che non ha alcuna intenzione di subire senza combattere.

Tra le novità On Deman su CG Digital arrivano anche tre documentari:

SCUOLA IN MEZZO AL MARE di Gaia Russo Frattasi racconta di Stromboli e di Carolina, in lotta ogni giorno per tenere la sua famiglia unita e garantire un’istruzione ai suoi tre figli, mentre l’isola si spopola.

L’UOMO CON LA LANTERNA il film di Francesca Lixi sulla magia delle immagini, un viaggio alla ricerca di un uomo vissuto nel mondo sconosciuto delle Concessioni Internazionali in estremo oriente. Vincitore del Premio Corso Salani al 39° Trieste Film Festival

Davide Rizzo e Marzia Toscano in MAURO MINGARDI – UN WESTERN SENZA CAVALLI tracciano un ritratto di un artista speciale e sconosciuto, regista per vocazione, artigiano del legno, pioniere ante litteram del filmmaking di oggi. Mingardi ha lasciato una storia unica di passione e amore per il cinema lunga quaranta film e decine di premi nei festival di mezza Europa.

