CG Digital – Gli arrivi digitali di Gennaio

Si arricchisce di nuovi titoli e film in esclusiva l’offerta di CG Digital, il servizio di Video On Demand attivo sulla piattaforma cgentertainment.it.

Tra le novità a noleggio e in download digitale sono disponibili:

La vita invisibile di Eurídice Gusmão di Karim Aïnouz (anche in Dvd Officine Ubu) la travolgente storia di due sorelle tratta dal romanzo Martha Batalha e vincitrice del Prix Un Certain Regar al Festival di Cannes 2019; l’epopea di un cowboy contemporaneo nel pluripremiato film di Chloé Zhao The Rider (anche in Dvd Wanted); L’ospite – Un Viaggio sui divani degli altri (anche in Dvd), la commedia sentimentale firmata da Duccio Chiarini, secondo lungometraggio di finzione del regista fiorentino dopo Short Skin; Dolcissime di Francesco Ghiaccio (anche in Dvd Vision), una storia tutta d’un fiato sull’incredibile forza dell’amicizia oltre gli inciampi, gli imprevisti e qualsiasi diversità; dalla Corea del Sud, dopo A Taxi Driver, arriva una altro film imperdibile, Little Forest di Soon-rye Yim (anche in Dvd Tucker).

Sono ora disponibili in esclusiva per l’Italia sulla piattaforma CG Digital due horror che faranno impazzire gli amanti del genere:

Peelers di Sevé Schelenz è ambientato in uno strip club e vede come protagonista il proprietario del locale intento a lottare contro clienti fuori da ogni controllo, mentre Demon Eye di Ryan Simons è ambientato in una villa misteriosa dove la giovane Sadie si troverà a fare i conti con un mistero rimasto celato per oltre un secolo.

CG Digital propone ai proprie utenti anche due anteprime esclusive:

POP Black Posta, il thriller di Marco Pollini, e il terzo film-concerto del progetto MusicEmotion in cui il Maestro Georges Prêtre dirige la Filarmonica della Scala con brani di Bizet e Mahler.

SEGUE SOTTO L’ELENCO DELLE NOVITA’ DISPONIBILI IN STREAMING CON CG DIGITAL.