Cena con Delitto – Knives Out – Recensione del 4K Bluray del film di Rian Johnson

Cena con Delitto – Knives Out: Dopo il buon riscontro di critica e pubblico in sala, il sorprendente e ironico giallo di Rian Johnson sarà disponibile dal 19 febbraio in DVD, Bluray e 4K Ultra HD con Eagle Pictures su licenza 01 Distribution e Leone Film Group.

La divertente e intricata mystery comedy, Cena con delitto – Knives out, diretta dal regista Rian Johnson (“Star Wars- Gli ultimi Jedi”, “Looper – In fuga dal passato”), guarda ai celebri gialli di Agatha Christie per offrire allo spettatore un’interpretazione del genere fresca e originale.

Incredibile il cast di stelle da Daniel Craig (“Spectre”, Skyfall”, “Era mio padre”) a Chris Evans (“Avengers: Endgame”, “Captain America” la trilogia, “I Fantastici 4”), dal premioOscarChristopher Plummer (“Tutti i soldi del mondo”, “Beginners”, “The Last Station”) a Don Johnson (“Miami Vice”, “Django Unchained”, “Machete”) passando per Jamie Lee Curtis (“Halloween”, “True Lies”, “Una poltrone per due”).

Inserito dall’American Film Institute nella lista dei 10 migliori film dell’anno, e presente nella Top 10 di molte riviste del settore, Cena con delitto – Knives out, ha ottenuto 3 nomination ai Golden Globe Awards 2020 .

Il ricco e eccentrico scrittore di romanzi gialli di successo Harlan Thrombey (Christopher Plummer) si toglie la vita nella sua camera da letto la notte del suo 85° compleanno. Il detective Elliot e l’agente Wagner sono pronti ad archiviare il caso, ma per l’investigatore privato Benoit Blanc (Daniel Craig) ci sono ancora troppe domande senza una risposta. Ad essere sospettati di omicidio sono tutti i membri della famiglia presenti alla serata dei festeggiamenti.

Abbiamo già parlato del film durante la sua uscita in sala, qui la nostra recensione, mentre in questa occasione vi vogliamo parlare dell’edizione COMBO in 4K (contenente doppio disco 1 Blu-ray 4k + 1 Blu-ray HD ).

Girato con camere Arri Alexas da 3.5K e 5.1K, ma finalizzato per il master cinematografico in un Digital Intermediate 2K, il quadro video della trasposizione in 4K Ultra HD di Eagle Pictures, realizzato con il master concesso da Lionsgate, gode di un trasferimento di qualità in Ultra HD che tuttavia non stravolge quanto di buono possiamo già apprezzare sul disco in Full HD presente nella confezione.

Le immagini catturate con tecnologia digitale sono state volontariamente modificate in post produzione per aggiungere al film un look tradizionale da visione in pellicola. Questo processo con la tecnologia in 4K viene si esaltato dall’incremento della risoluzione e definizione, ma rende anche troppo artificiosa e rumorosa in alcuni passaggi la visione. Magnifica la palette di colori ancora più luminosa grazie all’utilizzo della tecnologia HDR.

Sul versante audio entrambe le versioni (4K HD e Bluray) godono di codifiche lossless in 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il buon doppiaggio italiano che per la lingua originale inglese. Entrambe le tracce risultano potenti e perfettamente bilanciate nel evidenziare dialoghi, colonna sonora e rumori e suoni ambientali.

Ottimo il reparto dei contenuti speciali che, anche se privo di alcuni degli extra presenti all’estero, offre un lungo making of sul film, scene eliminate e divertenti spot pubblicitari.