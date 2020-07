Cattive Acque – Recensione del Bluray del film con Mark Ruffalo

Cattive Acque: Disponibile dal 1 Luglio in DVD e Bluray in edizione COMBO (Bluray+DVD), il bellissimo film di Todd Haynes, prodotto e interpretato da Mark Ruffalo, porta sugli schermi dei nostri impianti domestici la tenace battaglia di un avvocato contro il gigante chimico DuPont.

Il regista dello splendido Carol, Todd Haynes, torna in Home Video con un avvincente legal thriller prodotto dai produttori di “Green Book“ e “Il Caso Spotlight“.

Protagonista assoluto del film è Mark Ruffalo che, smessi i panni di Bruce Banner/Hulk dei cinecomics Marvel, veste ora quelli di Robert Bilott, avvocato ambientalista protagonista di una vera ed estenuante battaglia legale durata la bellezza di 19 anni contro il colosso chimico DuPont, società colpevole per aver contaminato l’acqua potabile dallo sversamento incontrollato di PFOA (acido perfluoroottanoico).

Ispirato a fatti realmente accaduti, saliti alla ribalta internazionale da un articolo del New York Times, il film racconta con solidità e buon ritmo narrativo, l’incredibile caparbietà di un uomo che ha investito 19 anni della sua vita (lavorativa e privata) per difendere e rappresentare oltre 70mila cittadini dell’Ohio e della Virginia, ma anche l’intera popolazione mondiale dalle possibili cause infettive e mortali, derivate dalla scarsa attenzione delle aziende nell’utilizzo e smaltimento di prodotti chimici e inquinanti. Se volete conoscere qualcosa di più sul film trovate la nostra recensione qui.

Prodotto e distribuito da Eagle Pictures, il Bluray di Cattive Acque, presenta una trasposizione domestica in linea con la sua versione in sala. Girato interamente in digitale, il film mostra una leggerissima grana applicata in sede di produzione per donare al film il giusto look visivo da inchiesta.

Il quadro video appare sempre piacevolmente dettagliato e definito, tanto sui tessuti che negli ambienti, ma sopratutto sui volti dei protagonisti. Non si segnalano mai evidenti problematiche legate alla compressione o altro tipo di artefatti.

Il versante audio vede la presenza di due codifiche in formato 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua inglese. Entrambe le tracce risultano limpide e bilanciate nel delineare ogni momento della pellicola.

Pochi e brevi ma di interesse i contenuti speciali che sono gli stessi presenti anche nella versione USA. All’interno della confezione è presente anche il DVD del film.