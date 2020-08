Captain Tsubasa – Rise of New Champions – Ora Disponibile

CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS, il gioco basato sul più celebre anime dedicato al calcio di tutti i tempi, è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC Digital!

I giocatori parteciperanno al viaggio ispiratore di Tsubasa Ozora attraverso EPISODE: TSUBASA, una modalità storia che li porterà a partecipare al Torneo Nazionale delle Scuole Media per rivivere alcune delle partite più epiche della serie originale.

Ma avranno anche l’opportunità di creare un proprio avatar e plasmare la propria carriera con EPISODE: NEW HERO, una nuova storia creata appositamente per il gioco. I fan di tutto il mondo potranno poi dimostrare le proprie abilità con le PARTITE DELLA DIVISIONE usando le squadre predefinite o creando il proprio team, che potrà includere persino il proprio avatar di EPISODE: NEW HERO! Questa modalità consentirà di competere online contro altri giocatori a livello globale con la propria squadra. Oltre alle PARTITE DELLA DIVISIONE, i giocatori potranno anche partecipare alle tradizionali modalità online 1 contro 1 e 2 contro 2 per un’esperienza ancora più coinvolgente!

Ammira la frenetica azione di gioco nel nuovo trailer italiano di lancio.

Scopri tutte le ultime novità su CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS nella pagina Twitter dedicata (https://twitter.com/cpttsubasaronc).