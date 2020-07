Bombshell – La voce dello scandalo – Recensione del Bluray del film

Bombshell – La voce dello scandalo: Tre delle migliori e bellissime donne dello star-system hollywoodiano (Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie) protagoniste del film che mette a nudo gli abusi sessuali all’interno di Fox News. Disponibile dal 15 luglio per la distribuzione di Eagle Pictures, su licenza 01 Distribution e Leone Film Group, in edizione Combo (Bluray+DVD).

La pellicola diretta da Jay Roach racconta fatti realmente accaduti e ci mostra l’incredibile storia di tre donne che con coraggio hanno spodestato Roger Alies, l’uomo che ha costruito, anche attraverso l’utilizzo di abusi sessuali, il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News.

Un doveroso racconto delle scelte audaci di tre donne (interpretate dalle star internazionali Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie), molto differenti tra loro, che con fatica decidono di scontrarsi contro un sistema di potere e di abusi, che perdurava indisturbato da anni all’interno del network americano.

Un dramma serrato, ardito e satirico sul valore della donna nella società americana. Bombshell – La voce dello scandalo mette in scena con grazia e rigorosità, le difficoltà che incontrano le donne nel dire di no ad un sistema che le chiama a scegliere tra futuro e decoro, minacciando, spesso non solo velatamente, di annientarle. Come al solito se volete scoprire di più sul film vi rimandiamo alla nostra recensione.

Dopo la distribuzione in digitale in esclusiva su Amazon Prime Video, e il veloce passaggio in sala, il Bluray di Bombshell – La voce dello scandalo è finalmente disponibile sul catalogo home video nazionale.

Visivamente parlando il disco bluray, prodotto e distribuito da Eagle Pictures, offre un quadro video impeccabile. Le immagini risultano sempre perfettamente definite e dettagliate, ricche di colori luminosi e una gestione della compressione convincente.

Piccole imperfezioni sono visibili durante le scene più scure e rendono il dettaglio e la definizione più morbide, ma probabilmente sono caratteristiche che risiedono nelle scelte del girato originale.

Per quanto riguarda il versante audio troviamo due codifiche in 5.1 DTS HD Master Audio, sia per l’ottimo doppiaggio italiano che per la lingua inglese. Entrambe le tracce risultano convincenti e avvolgenti in ogni passaggio del film.

Brutte notizie arrivano dal settore extra. Non è presente nulla! Un vero peccato considerata l’importanza sociale e culturale dell’opera. All’interno della confezione è presente il DVD del film.