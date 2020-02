Blue Planet II – In DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD + Blu-Ray in una confezione 100% green!

La nuova serie BBC dedicata al “patrimonio blu” del nostro pianeta viene presentata in Home Video in Italia in un packaging 100% green

La divisione home video di Koch Media Italia, è fiera di annunciare al mercato italiano che il nuovo capitolo della serie di documentari prodotti da BBC Earth, Blue Planet II, verrà distribuito sul mercato il 27 febbraio 2020 in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD + Blu-Ray, per la prima volta in una confezione 100% green.



Blue Planet II sarà infatti confezionato con slipcase, mediabook (2 per la versione 4K Ultra HD+ Blu-Ray), sette cartoline e booklet da 24 pagine stampati su carta certificata da FSC (Forest Stewardship Council), un’organizzazione internazionale non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, nata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni. Il marchio FSC identifica i prodotti proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

FSC ha definito 10 Principi e 70 Criteri che descrivono come le foreste debbano essere gestite per incontrare le esigenze sociali, economiche, ecologiche, culturali e spirituali della presente e delle generazioni future. Il sistema FSC si conferma in maniera netta come il principale schema di certificazione forestale per il settore legno-carta italiano, mantenendo il nostro Paese tra i primi in Europa e al mondo per numero di certificazioni CoC.

Questo nuovo tipo di imballaggio, a fronte di un costo di produzione leggermente più elevato, comporterà un minore impatto dal punto di vista ambientale.

“Siamo estremamente fieri di poter lanciare sul mercato la straordinaria serie naturalistica realizzata da BBC in anni di riprese che, grazie a immagini spettacolari e affascinanti, ha già incantato il pubblico di tutto il mondo” ha affermato Umberto Bettini, Country Manager presso Koch Media Italia, che aggiunge “sempre attenti alle peculiarità dei singoli prodotti che editiamo e all’evoluzione delle soluzioni di packaging, siamo altresì orgogliosi di essere tra i primi del nostro mercato ad aver realizzato un packaging 100% eco-friendly, sia nell’intenzione di valorizzare al meglio questa splendida uscita, sia per declinare in modo concreto l’impegno della nostra azienda per la tutela del patrimonio naturale del nostro Pianeta”.



Blue Planet II vi aspetta in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD + Blu-Ray dal 27 febbraio 2020.