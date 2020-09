Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) – Recensione del Bluray

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn): Il film con protagonista Margot Robbie finalmente disponibile in Home Video in DVD, Blu-Ray e 4K UHD dal 10 settembre con Warner Bros. Home Entertainment.

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa?

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley (Margot Robbie), come solo lei sa fare.

Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis (Ewan McGregor), e il suo zelante braccio destro, Zsasz (Chris Messina), prendono di mira la piccola Cass (Ella Jay Basco), la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) e Renee Montoya (Rosie Perez) si incrociano, e l’improbabile quartetto non avrà altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Voluto fortemente da Margot Robbie, che per l’occasione ha anche prodotto la pellicola, è un divertente film pop tutto al femminile dove lo strepitoso successo del personaggio di Harley Quinn, ottenuto con il controverso Suicide Squad, esplode in tutta la sua delirante, trascinante e divertente follia.

Diretto da Cathy Yan per una sceneggiatura scritta da Christina Hodson (“Bumblebee”), è basato sui personaggi della DC Comics. Per sapere di più sul film vi rimandiamo alla nostra recensione.

Prodotto e distribuito da Warner Bros. Home Entertainment, il bluray di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) mostra un comparto tecnico praticamente perfetto e interessanti contributi di approfondimento.

Girato nativamente con camere digitali, la trasposizione domestica in Full HD in 1080p offre un quadro granitico e privo di evidente sbavature, dovute alla compressione o altri artefatti. Visivamente il bluray è una gioia per gli occhi con colori brillanti, una definizione e dettaglio graffianti.

Buone notizie arrivano anche dal versante audio con l’inclusione di una traccia italiana in 5.1 DTS HD Master Audio in 16bit per il doppiaggio italiano. Anche se inferiore al Dolby Atmos della lingua originale inglese, siamo al cospetto di una codifica cristallina e potente che sottolinea al meglio ogni passaggio della pellicola.

Circa 45 minuti di contenuti speciali e un commento al film in modalità PiP, formano il discreto reparto degli extra Si poteva fare qualcosa di più ma non ci possiamo assolutamente lamentare.