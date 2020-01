Big Little Lies – La Seconda stagione dal 16 gennaio in DVD

Ritorna la serie evento prodotta da HBO: Big Little Lies. Ancora più dramma, ancora più segreti e seduzione con l’arrivo di Big Little Lies – La seconda stagione completa in DVD il 16 gennaio grazie a Warner Bros Home Entertainment Italia.



La grande attrice premio Oscar Meryl Streep si aggiunge al cast già pieno di star nella stagione due. La vedremo recitare insieme a Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoe Kravitz in una delle serie evento dell’anno.

A partire dal 16 gennaio fan potranno acquistare il DVD contenente tutti e 7 gli incredibili episodi della stagione da vedere e rivedere. All’interno del cofanetto anche imperdibili contenuti speciali che faranno entrare nel dietro le quinte grazie a una nuova featurette intitolata “Le Bugie Rivelate: una conversazione con il cast”.



Nella stagione due, all’apparenza, tutto sembra procedere tranquillamente nella città marittima di Monterey. Le madri continuano a darsi da fare, i mariti le supportano, i bambini sono adorabili e le case bellissime. Ma la notte della raccolta fondi della scuola ha cambiato tutto, mettendo in crisi la comunità mentre le “Cinque di Monterey” – Madeline, Celeste, Jane, Renata e Bonnie – provano a rimettere insieme i pezzi delle loro vite distrutte, proprio nel momento in cui la madre di Perry (Meryl Streep) arriva in cerca di risposte dopo la morte del figlio.

Grazie a un cast composto da incredibili star e talenti, insieme ai colpi di scena e alle sconvolgenti rivelazioni, Big Little Lies – La seconda stagione completa vi terrà incollati allo schermo e sulle spine fino all’ultimo secondo della stagione. Tutti gli episodi sono stati diretti dalla pluripremiata regista Andrea Arnold vincitrice del premio Oscar per miglior cortometraggio con Wasp e vincitrice del Premio della Giuria a Cannes con American Honey.

Big Little Lies è un successo sia di gradimento del pubblico che di critica e di premi. Ha guadagnato infatti 16 nomination agli Emmy e ne ha vinti otto, tra cui miglior Miniserie, Attrice Protagonista in una Miniserie o Film (Nicole Kidman) e Migliore Attrice non protagonista in una Miniserie o Film (Laura Dern). Big Little Lies ha anche ottenuto quattro Golden Globes tra cui il premio per le performance di Kidman e Dern.

DVD

Durata: 355 minuti

Lingue: Italiano (2.0 Dolby Digital), Spagnolo (5.1 Dolby Digital), Francese (5.1 Dolby Digital), Inglese (5.1 Dolby Digital)

Sottotitoli: Italiano non udenti, Italiano, Svedese, Francese, Norvegese, Finlandese, Inglese non udenti, Tedesco, Danese.

Contenuti speciali: The Lies Revealed: A Conversation with the cast of Big Little Lie