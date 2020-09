AVATAR. The Last Airbender La promessa dal 24 settembre in libreria

AVATAR. The Last Airbender La promessa: Dal 24 settembre in libreria con la collana Tipitondi di Tunué.

Avatar – una delle migliori serie animate degli ultimi anni – da sempre in testa alle classifiche di gradimento di Netflix, arriva in libreria e fumetteria con un libro che amplia la trama e sviluppa la storia.

Avatar, amato da un pubblico trasversale, racconta oltre l’avventura anche temi attuali, come l’integrazione tra i popoli, con una delicatezza e una semplicità raramente riscontrate altrove. È una serie che è riuscita a trasmettere emozioni forti, con personaggi tondi, complessi e umani tanto da continuare ad animare una vasta community di appassionati. Avatar fonde diverse filosofie orientali per spiegare al pubblico dei più piccoli l’importanza del legame tra uomo e natura. Ogni personaggio, a suo modo, è un paladino dell’ambientalismo. Il graphic novel per ragazzi è stato primo per settanta settimane nella classifica New York Times Bestseller.

Questa serie vanta autori d’eccezione, tra cui Gene Luen Yang, nominato ambasciatore della letteratura per ragazzi negli Stati Uniti. Il suo ultimo graphic novel, Dragon Hoops, è in uscita a ottobre per Tunué e in America sta riscuotendo un grandissimo successo.

Tunué, 2020 Collana «Tipitondi» cm. 16,8×24

pp. 240 a colori, cartonato Euro 19,90

ISBN 9788867904037

IL LIBRO

L’avatar Aang e il re del fuoco Zuko si alleano per aiutare il Re della Terra e riportare l’armonia nel mondo, sconfiggendo le colonie della Nazione del Fuoco. Presto però le tensioni si intensificano,

perché la volontà di ripristinare l’armonia separando i regni dell’Acqua, dell’Aria, del Fuoco e della Terra è in realtà solo un’illusione, che avrebbe conseguenze ancora più terribili. Si può infrangere una promessa?

GLI AUTORI DELLA SERIE

Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko dopo aver collaborato a diverse serie animate, tra tutte I Griffin, hanno sceneggiato e diretto Avatar e La leggenda di Korra. Sono ora al lavoro sul live action di Avatar.

Gene Luen Yang Nel 2006 American Born Chinese è stato il primo graphic novel a essere nominato per un National Book Award e il primo a vincere il Printz Award dell’American Library Association; ha anche vinto un Eisner Award. Il suo secondo graphic novel Boxers & Saints è stato nominato per un National Book Award e ha vinto il premio L.A. Times Book. Si è occupato di diversi adattamenti, tra cui Superman. Nel gennaio 2016, la Library of Congress, Every Child A Reader e il Children’s Book Council lo hanno nominato Ambasciatore nazionale per la letteratura dei giovani.

Gurihiru È il nome di una coppia di artisti giapponesi: Sasaki, che si occupa delle illustrazioni e Kawano dei colori. Tra i vari lavori per il mercato americano. In scena di Raina Telgemeier, ma anche molte serie Marvel: Thor, Avengers.