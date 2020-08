Asterix & Obelix XXL: Romastered – Guarda il Trailer

I Galli più famosi del mondo tornano in una versione piena zeppa di Romani!

Microids è lieta di presentare il primo trailer di Asterix & Obelix XXL: Romastered, presentato ieri sera al Gamescom 2020.

La versione rimasterizzata di questo action/adventure oroginariamente lanciato nel 2003 è stata sviluppata da Osome Studio e uscirà in Europa il 22 ottobre 2020 su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC/Mac.

Asterix & Obelix XXL: Romastered è un vero e proprio classico. Che tu sia un giovane aspirante Gallo o un guerriero veterano con centinaia di elmetti romani appesi alle pareti come trofei, l’avventura ti aspetta.

Questa versione aggiornata del gioco sembra essere caduta nel pentolone della pozione magica…Sia la grafica che la colonna sonora sono state rimasterizzate, mentre il gioco si giova sia di animazioni completamente rifatte che di nuovi elementi nel gameplay. Sicuramente questa versione 100% “Romastered” regalerà tante sorprese a tutti i cacciatori di cinghiali.

Come per tutti i titoli della serie, sarà possibile passare da un personaggio all’altro quando necessario!

Oltre ai miglioramenti, il gioco regala 4 nuove diverse modalità per tanto divertimento in più:

La modalità “Parkour”, che mette alla prova l’agilità del giocatore.

La modalità “Contro la Clessidra”, per I Galli amanti della velocità

A modalità “Extreme”, per I Galli che cercano le sfide più difficili

Infine, la cigliegina sulla torta: la quartà modalità chiamata “Retro” consente di passare dalla grafica originale alla nuova versione rimasterizzata.

La storia:

Per una volta. Il Famoso piccolo Villaggio gallico non è riuscito a resistere all’invasore…

Tutti gli abitanti del villaggio sono stati fatti prigionieri e trasportati in giro per il mondo dai Romani. La loro ricerca porterà Asterix, Obelix e il Fedele Idefix nella terra dei Normanni, in Grecia, in Elvezia e in Egitto, con una inevitabile tappa a Roma.

Per liberare Panoramix, Falpalà, Assorancentourix e tutti gli altri amici il giocatore dovrà ogni genere di nemico: Romani, pirati e persino Vichinghi.

Prendi la pozione magica e tieniti pronto a unirti ai

Galli più amati di sempre in questa avventura davvero XXL!