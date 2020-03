Another World e Flashback dal 16 aprile su Switch e PS4

Una grande opportunità per I giocatori di lungo corso e per quelli più giovani, che3 potranno ritrovare due superclassici dell’action-adventure su Nintendo Switch e PlayStation 4: si tratta del leggendario Flashback, creato da Paul Cuisset, e del pionieristico Another World, sviluppato da Eric Chahi!

Disponibile in Europa a partire dal 16 aprile 2020 in Europe, questa edizione speciale conterrà:

La Colonna Sonora originale di entrambi I giochi

2 cartoline di Another World e 2 cartoline di Flashback

Cover reversibile

ANOTHER WORLD

La storia:

Conosciuto anche come “Out Of This World” negli Stati Uniti e “Outer World” in Giappone, Another World è diventato un vero e proprio titolo di culto tra I critici e gli appassionati, per il suo gameplay innovative e le cinematiche d’avanguardia.

Another World racconta le avventure di Lester Knight Chaykin, un giovane scienziato che viaggia attraverso il tempo e lo spazio quando un esperimento nucleare finisce male. Finirà su un altro pianeta, dove dovrà lottare per la propria sopravvivenza circondato da creature ostili ad esclusione di un alieno con cui farà amicizia e con il quale dovrà riconquistare la libertà. Logica e grandi abilità sono le qualità indispensabili per arrivare alla fine di questa avventura.

Feature:

Remaster presentation: grafica HD, Fedele al design originale

3 livelli diversi di difficoltà: Normale (più facile della versione originale), Difficile (equivalente al livello originale del gioco) e Hardcore (più difficile della versione originale)

Un’esperienza ancora più immersiva: per riscoprire questa avventura di culto con un sound design ed effetti speciali totalmente rimasterizzati

FLASHBACK

La storia:

Ripetutamente nelle classifiche dei top 100 games di tutti I tempi, uno dei più grandi action adventure game di sempre è tornato!

2142. In fuga a bordo di una nave spaziale, il giovane scienziato Conrad B. Hart si sveglia su Titano, il satellite di Saturno colonizzato dai terrestri, ma non ricorda più nulla. I suoi nemici e rapitori sono alle sue calcagna, e lui deve trovare velocemente il modo di tornare sulla terra. Il tutto mentre cerca di difendersi da ogni genere di pericoli e cercare di impedire agli alieni di distruggere il pianeta.

Feature:

Per la prima volta, gioca con la Director’s Cut (con 2 esclusive scene tagliate)

Bianca o rosa? Scegli la storica maglietta di Conrad nei due iconici colori

Gioca tutti i livelli che hai completato nel corso dell’avventura nella modalità “Training”

Rivedi le cut scene incontrate durante il gioco

Jukebox: ascolta la Colonna Sonora del gioco on demand

Street Art Gallery: guadagna punti durante l’avventura e sblocca le immagini

Graphics filter Post-FX

Effetti sonori e musica totalmente rimasterizzati

Una funzione “Rewind” completamente inedita, con durata diversa a seconda del livello di difficoltà

Tutorial per chi ha bisogno di una mano!

La compilation Another World e Flashback sarà disponibile in Europa a partire dal 16 aprile 2020 su PlayStation 4 e Nintendo Switch.