ANJA dal Lucca Film Festival alla piattaforma On Demand CG Digital

Dopo l’anteprima dell’1 ottobre al Lucca Film Festival e Europa Cinema 2020 Anja – Real_Love_Girl, il film di Paolo Martini e Pablo Benedetti, sarà distribuito in esclusiva on demand per l’Italia sulla piattaforma CG Digital: fino al 19 ottobre accedendo a cgdigital.it a questo indirizzo https://tinyurl.com/yycxd2cw sarà possibile noleggiare o scaricare il film in formato digitale sul proprio device e vederlo da casa.

Il 2 OTTOBRE alle 20.30 i registi presenteranno online il film, la presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook, Instagram e Youtube di CG Entertainment.

L’amore vero si nasconde nei luoghi più misteriosi. André Golubev (Roberto Caccavo) vive in una città portuale che sente non appartenergli. Operaio di un’azienda di imbottigliamento acque, la sua vita galleggia metodicamente in una quotidianità soffocante che si spezza nel momento in cui perde il lavoro. Quando tutto sembra sfuggirgli di mano, però, si imbatte in Anja Lùkina (Larthia Galli Nannini), una giovane ragazza dai modi ambigui e attrice di film soft porn. Rapita da un gruppo di malviventi russi, la donna porterà Andrej ad affrontare un mondo sotterraneo e notturno, fatto di doppi giochi e incontri pericolosi. Avrà solo quella notte per ritrovarla e scoprire il complotto che si cela alle sue spalle.

“Con incoscienza mi sono lanciato a creare una storia di ricerca, di perdono, giocando con la realtà, con le percezioni, con la narrativa. Quello che succede in Anja è tutto vero. Vero come la follia di un uomo solo.” Paolo Martini – regista e sceneggiatore

“È una storia che non devo giudicare ma affronto con essa i temi sociali scomodi ed attuali di cui è importante capire il percorso: l’emarginazione, il razzismo culturale, il sesso, l’integrazione, la tecnologia e i social.” Pablo Benedetti – regista