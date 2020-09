Anche se il mondo finisse domani – The Relative Worlds – Da domani in DVD e Bluray

Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude l’intera offerta anime della società, è orgogliosa di annunciare che Anche se il mondo finisse domani – The Relative Worlds sarà disponibile in DVD e Blu-ray dal 24 settembre 2020.

Questa originale “action love story” diretta da Yuhei Sakuragi, già responsabile CG di Kemushi no Boro del Premio Oscar Hayao Miyazaki per Studio Ghibli e regista di Neon Genesis Impacts per Studio Khara (EVANGELION), è pronta a sorprendere tutti i fan di Anime Factory e non solo.

In concorso nella selezione ufficiale del Festival di Annecy 2019, il film segna il debutto della giovane popstar Aimyon (Her Blue Sky) nella soundtrack ufficiale di un anime. La splendida voce della cantautrice, che ha scritto sia i testi che le musiche per Anche se il mondo finisse domani – The Relative Worlds, è presente nella canzone principale del film e nell’insert song, Ra, no Hanashi.