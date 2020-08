Scopriamo insieme le novità più interessanti e importanti in arrivo sul catalogo di Amazon Prime Video nel mese di Agosto.

The Last Narc la nuova provocatoria docuserie in 4 episodi che racconta l’assassinio, il rapimento e l’omicidio, nel 1985, dell’agente della DEA (Drug Enforcement Administration) Enrique “Kiki” Camarena. The Last Narc è la storia di un eroe caduto, degli uomini che lo hanno ucciso, dell’uomo che ha rischiato tutto per scoprire cosa fosse realmente successo e il perchè. Il decorato agente speciale Hector Berellez, a cui era stata assegnata l’indagine sull’omicidio di Camarena, esamina tutti gli strati del mito e della propaganda per rivelare la spaventosa verità su un complotto che spazia dai “killing field” messicani ai palazzi del potere a Washington, D.C. La testimonianza di Berellez sarà affiancata dalle dichiarazioni della vedova di Camarena e dalle testimonianze di tre infiltrati nei cartelli di Guadalajara.



The Last Narc è diretto da Tiller Russell ed è una produzione Amazon Studios e The Intellectual Property Corporation (IPC) di Industrial Media. Eli Holzman e Aaron Saidman di IPC sono i produttori esecutivi.

Dal 31 luglio in esclusiva su Prime Video in Versione originale e sottotitolata.

È arrivato l’inverno al Polo Sud. Il sole presto scomparirà per i successivi sei mesi. Un piccolo team, noto come ‘I Winterers’, si prepara a rimanere alla stazione di ricerca antartica Polaris VI per continuare la loro ricerca innovativa, cruciale per la lotta contro il cambiamento climatico sotto la guida del famoso biologo Arthur Wilde (John Lynch). Con l’avvento della primavera, però, il capo progetto estivo Johan Berg (Alexander Willaume) ritorna alla stazione constatando che tutti i membri del team sono morti o dispersi. C’è un killer a piede libero e Annika (Laura Bach), la moglie di Johan, è dispersa. Se la vuole ritrovare in vita dovrà fidarsi di Maggie (Katharine O’Donnelly), la giovane dottoressa che è profondamente scossa dagli avvenimenti e che pare essere l’unica sopravvissuta del gruppo… o c’è anche qualcun altro?



The Head è una produzione internazionale di The Mediapro Studio, in collaborazione con Hulu Japan e HBO Asia, diretta da Jorge Dorado e con sceneggiatura di Àlex and David Pastor con Isaac Sastre. Il cast presenta una varietà di star internazionali tra cui John Lynch, Katharine O’Donnelly, Alexandre Willaume, Laura Bach, Tomohisa Yamashita, Richard Sammel, Chris Reilly, Sandra Andreis, Amelia Hoy, Tom Lawrence, con la partecipazione speciale di Álvaro Morte.

Dal 5 Agosto in esclusiva su Prime Video in Versione originale, sottotitolata e doppiata.

World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji debutterà su Prime Video il 14 Agosto. Questa avventura in 10 episodi presentata da Bear Grylls e prodotta da Mark Burnett, è il racconto di una gara estrema in cui 66 squadre provenienti da 30 paesi si sfideranno non-stop per 11 giorni, 24 ore al giorno attraverso centinaia di miglia sui terreni delle Fiji tra montagne, giungle e oceani.

Girata lo scorso anno alle Fiji, World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji è una sfida per 330 concorrenti (uniti in gruppi da 5 complessivi di atleti e un assistente) a raggiungere il traguardo finale. Tuttavia i veri avversari non sono i team rivali bensì gli impervi 671 km del percorso. Gli spettatori vedranno la resistenza fisica e mentale testata come mai prima d’ora. In fin dei conti il cuore dello show è proprio la perseveranza.

La serie, prodotta da MGM Television in collaborazione con gli Amazon Studios, è il frutto del lavoro di un team televisivo premiato agli Emmy che include il presentatore ed executive producer Bear Grylls (Man vs Wild, Running Wild), la showrunner ed executive producer Lisa Hennessy (Eco-Challenge, The Biggest Loser), e gli executive producer Mark Burnett (Survivor, The Voice), Eric Van Wagenen (Survivor, The Amazing Race), Barry Poznick degli MGM Studios, e Delbert Shoopman, partner di produzione di Grylls.

Dal 14 agosto in esclusiva su Prime Video in Versione originale e sottotitolata.

Shakuntala Devi è il primo film biografico in lingua indiana a debuttare su Prime Video. La protagonista del film è Vidya Balan (Kahaani, Tumhari Sulu, The Dirty Picture) nel ruolo di Shakuntala Devi, divenuta famosa con il soprannome “computer umano” per la sua incredibile capacità di eseguire operazioni matematiche complesse a mente. Shakuntala Devi è un film biografico che narra la vita straordinaria del genio della matematica, autrice e astrologa Shakuntala Devi. Diretto da Anu Menon (Waiting, Four More Shots Please S1) e prodotto da Sony Pictures Networks Productions e Vikram Malhotra (Abundantia Entertainment), il film vanta nel cast anche Sanya Malhotra (Photograph, Dangal, Badhaai Ho), che ricoprirà il ruolo della figlia di Shakuntala Devi, con cui il genio aveva un complicato ma straordinario rapporto. Gli attori Jisshu Sengupta (Piku, Mardaani 2, Barfi) eAmit Sadh (Breathe, Kai Po Che, Gold) hanno anch’essi un ruolo centrale nella storia. La sceneggiatura è stata scritta daAnu Menon e Nayanika Mahtani, mentre i dialoghi sono stati curati da Ishita Moitra. Nel cast del film è presente anche l’attore italiano Luca Calvani.

Dal 31 luglio in esclusiva su Prime Video e Versione originale e sottotitolata in inglese.

Il diciassettene Henry Page (Austin Abrams) non si è mai innamorato. Si ritiene un romantico solo che non ha ancora incrociato “l’amore della vita” in cui spera. Ma il primo giorno dell’ultimo anno delle superiori incontra una studentessa appena trasferitasi, Grace Town (Lili Reinhart) e improvvisamente sembra che la situazione sia destinata a cambiare. Quando Grace ed Henry vengono entrambi scelti per dirigere il giornale della scuola, lui si ritrova immediatamente coinvolto dalla vita della nuova arrivata. Con la scoperta del segreto che ha cambiato la vita di lei, Henry se ne innamora, o per lo meno si innamora della persona che lui pensa lei sia.

Chemical Hearts è scritta e diretta da Richard Tanne (Southside with You), basata sul romanzo Our Chemical Hearts di Krystal Sutherland. Il film è prodotto da Tanne e Alex Saks (The Florida Project, Thoroughbreds) e annovera nel cast Lili Reinhart (Riverdale, Hustlers), Austin Abrams (Paper Towns, Brad’s Status), Bruce Altman (Mr. Robot, Law & Order), Adhir Kalyan (Paul Blart: Mall Cop, Rules of Engagement), Sarah Jones (For All Mankind, Damnation), Coral Peña (The Post, 24: Legacy) and Kara Young (Hair Wolf, The Punisher).

Dal 21 agosto in esclusiva su Prime Video in Versione originale, sottotitolata e doppiata.

Dean, Duncan e DJ Beatroot sono tre giovani amici di Glasgow che per temprare il loro carattere partono per il campeggio conosciuto come il Duke of Edinburgh’s Award e basato su un vero programma per teenager, dove ricerca di cibo, lavoro di squadra e orienteering sono all’ordine del giorno.

Il trio non vede l’ora di lasciarsi andare e di abbandonarsi a fumare canne nelle Highlands scozzesi, ma si ritrova in squadra con il rigidissimo Ian determinato a rispettare le regole.

Un giorno, dopo essere usciti dal sentiero per terreni remoti, molto lontani dagli agi urbani a cui sono abituati, i ragazzi sono braccati da una forza misteriosa determinata a far scomparire il loro futuro. Dall’autore e regista Ninian Doff al suo debutto cinematografico, dopo numerosi cortometraggi e premiati video musicali per artisti del calibro di Run the Jewels, The Chemical Brothers, Miike Snow, Migos e Mykki Blanco – arriva questa satira fatta di politica generazionale, agricoltori amanti dell’hip hop e escrementi di coniglio allucinogeni che contrappone la giovinezza del futuro con lo status quo del passato. Il cast di Get Duked! è composto da Eddie Izzard, Kate Dickie, Georgie Glen, James Cosmo e le giovani promesse Samuel Bottomley, Viraj Juneja, Rian Gordon e Lewis Gribben.