Amazon – Presenta il Prime Video Store

Amazon Prime Video annuncia l’arrivo del Prime Video Store in Italia con i titoli più recenti tra cui Sonic – Il Film, Joker, Jumanji: Next Level, Pinocchio e 10 giorni senza mamma, ora disponibili per il noleggio o l’acquisto.

Amazon Prime Video annuncia la disponibilità in Italia del Prime Video Store, che darà ai clienti la possibilità di noleggiare o acquistare nuovi titoli tra film appena usciti, grandi classici di Hollywood e i più amati dal pubblico.

Questa nuova funzione si aggiunge all’ampia selezione di serie e film esclusivi, già disponibili su Prime Video gratuitamente con l’abbonamento ad Amazon Prime, tra cui le produzioni Amazon Original Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Star Trek: Picard, The Aeronauts e Celebrity Hunted – Caccia all’uomo.

I film disponibili per il noleggio o l’acquisto nel Prime Video Store provengono dai principali studios americani come Disney, Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount, Lionsgate. Tra essi Sonic – Il Film, Joker, Jumanji: Next Level sono disponibili a partire da ora, oltre a titoli italiani di Rai Cinema e Medusa Film come Pinocchio e 10 giorni senza mamma.

Tutti i clienti Amazon possono noleggiare o acquistare i contenuti del Prime Video Store online su primevideo.com o tramite l’app di Prime Video disponibile su Smart TV, dispositivi mobili Android, console di gioco l’Amazon Fire TV Stick.

“I nostri clienti negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e in Giappone hanno apprezzato l’ampia selezione di nuovi film disponibili per il noleggio o l’acquisto, e siamo molto felici di poter annunciare la disponibilità di questa funzione anche in Italia, Francia, Spagna, Canada e Australia”, ha affermato Mike Hopkins, SVP Amazon Prime Video & Amazon Studios. “Prime Video Store porta ai nostri clienti le ultime uscite e i grandi successi dalle migliori case di produzione, locali e americane, oltre alla vasta scelta di contenuti già disponibile su Prime Video attraverso l’abbonamento ad Amazon Prime”.

Il Prime Video Store si aggiunge alla selezione di grande intrattenimento già disponibile su Prime Video, inclusa senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Amazon Prime, ora arricchita con le uscite più recenti da noleggiare o acquistare attraverso lo Store, sul sito primevideo.com e sulle app Prime Video disponibili su vari dispositivi. I clienti possono cercare e guardare i film attraverso la nuova sezione “Store” nel menù di navigazione sul web, su Smart TV e dispositivi Android. Su iOS è possibile guardare i contenuti precedentemente acquistati o noleggiati nella sezione ‘I miei video’.