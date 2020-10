L’alba dei morti viventi e Il giorno degli zombi in DVD e Bluray

Midnight Classics e Midnight Factory, le due etichette di Koch Media Italia che racchiudono il meglio della produzione mondiale del genere horror e di cult movies, hanno in serbo due grandi novità in arrivo in DVD e Blu-Ray per la notte di Halloween. Il 29 ottobre sarà disponibile L’alba dei morti viventi (Dawn of the Dead), mentre il 31 ottobre sarà la volta dell’attesissimo cofanetto targato Midnight Classics di Day of the Dead – Il giorno degli zombi, disponibile solo su Amazon.it in esclusiva.

In L’alba dei morti viventi (Dawn of the Dead), un’invasione di zombi, spinti da un’insaziabile fame di carne umana, sta dilagando a dismisura, e nessuno sembra essere in grado di arrestare il contagio. Un gruppo di cinque sopravvissuti trova rifugio in un centro commerciale abbandonato, che si trasforma in una fortezza…

La nuova edizione targata Midnight Factory del remake del capolavoro horror del 1978, diretto da Zack Snyder, regista di Justice League, 300 e Watchmen, presenta il film nelle versioni Theatrical e Director’s cut e contiene i seguenti contenuti extra:

Disco 1

Scene non morte

Scene non morte con il commento del regista Zack Snyder e il produttore Eric Newman

Resuscitando i morti

L’attacco dei morti viventi

Teste che scoppiano: anatomia delle teste esplose

Disco 2

Introduzione del regista

Commento al film con il regista Zack Snyder e il produttore Eric Newman

Edizione straordinaria: interrompiamo il programma!

Il nastro perduto : gli ultimi terrificanti giorni di Andy

In Day of the Dead – Il giorno degli zombi, disponibile in DVD e Blu-Ray il 31 ottobre 2020 solo su Amazon.it, usciti dalle tombe e dalle cripte, gli zombi sono ormai padroni del mondo, anche se un manipolo di uomini, asserragliati in un bunker, tenta di organizzare un’ultima resistenza. Oltre a dover fronteggiare i morti viventi, saranno i problemi relativi alle scelte strategiche e comportamentali degli uomini a causare il disastro e il caos assoluto.

Day of the Dead – Il giorno degli zombi è il terzo capitolo della quadrilogia sui morti viventi creata da George A. Romero nel 1968. Dopo Zombi – Dawn of The Dead, Midnight Classics presenta un nuovo capolavoro horror di George A. Romero in una speciale edizione a tiratura limitata e numerata (1000 copie), che include un booklet da collezione da 24 pagine, una cartolina con l’artwork originale del film e oltre 6 ore di contenuti extra:

Disco 1

Commento audio con il team degli effetti speciali (Greg Nicotero, Howard Berger, Everett Burrel e Mike Deak)

Commento audio con Romero, Tom Savini, Lori Cardille e Cletus Anderson

Commento audio con Roger Avery

Dietro le quinte: featurette

Dietro le quinte: gli effetti speciali con Tom Savini

Teaser e Trailers

TV Spots

Galleria fotografica: Lobby Cards

Disco 2

“La fine del mondo: L’eredita del giorno degli Zombi”: documentario

Galleria fotografica: Dietro le quinte

Galleria fotografica: Locations

Galleria fotografica: Varie

Il diario di viaggio degli Zombi

Intervista con George A. Romero all’International Film Festival Melbourne del 2008

Joe of the Dead: Intervista con l’attore Joe Pilato

Sottoterra: le miniere del giorno degli Zombi

Spot della miniera Wampum

“The many Days of Day of the Dead”: Documentario

L’alba dei morti viventi (Dawn of the Dead) eDay of the Dead – Il giorno degli zombi saranno disponibili rispettivamente il 29 ottobre 2020 e il 31 ottobre 2020.